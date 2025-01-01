Caesar Enrico BandelloОчень даже при чём. Даймонд Пит Монтана. Ему не надо тратить время на дешёвые заправки. Он — кто-то. Он в большом городе, играет по-крупному. А мы? Просто пара никчёмных ничтожеств!
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Joe MassaraДа, в большом городе есть деньги, это точно. И женщины. Весело, всегда что-то происходит. Захватывающе, понимаешь. Вот бы мне такие шмотки носить.
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Caesar Enrico BandelloДеньги — это хорошо, но не всё. Будь кем-то. Смотреть на толпу и знать, что они сделают всё, что ты скажешь. Добивайся своего или ничего. Будь кем-то!
Caesar Enrico BandelloТак что я двинулся на восток, как и говорил. Вот и всё. Хочу в вашу банду, если не против. Что скажешь? Не пожалеешь, что взял меня, мистер Веттори. Я с тобой честен. Сделаю всё, что скажешь. Я ничего не боюсь.
Caesar Enrico BandelloХочу поблагодарить вас, ребята, за этот банкет. Всё просто отлично. Алкоголь, говорят, хороший. Но я сам не пью. Еда — на высоте. Думаю, мы все отлично проводим время, и приятно видеть вас всех здесь с вашими дамами.
Sam VettoriДа, они на все сто. Каждый из них. Вот Тони Пасса. Машину водит лучше всех в городе. Отэро. Небольшой, но настоящий профи. Бэт Карилла. Киллер Пеппи. Кид Бин. А этого зовут Скэбби. Какой умный парень.
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Sam VettoriРебята! Давай, Тони, просыпайся. Хочу познакомить тебя с новым парнем, который теперь с нами. Это, э-э...
Pete MontanaСлушайте, ребята. Следите за этим МакКлюром — он глава новой комиссии по борьбе с преступностью. Он давит по полной, и не сомневайтесь в этом. Большой Босс приказал мне сказать вам держать своих громил на коротком поводке в ближайшие месяцы. Потому что если кто-то из них переступит черту — будет плохо.
Little Arnie LorchЯ не видел никого, кого Большой Босс не смог бы достать. Он может решить любую проблему. Вот почему он Большой Босс. Этот МакКлюр для него как дитя малое. Он обвяжет его вокруг пальца.
Pete MontanaНе обманывай себя. Никто с МакКлюром не договорится. Даже Большой Босс! Мелкие дела — это другое. Мы можем выручать парней за них. Но стрельба? Нет, сэр!
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Joe MassaraТы должен вытащить меня из этого, Рико. Ты должен! Я не хочу — Ну, разве ты не видишь, я теперь на постоянной работе, и — Разве парень не может сказать, что с него хватит?
Sgt. Tom FlahertyКого-то пристрелили — Альвина МакКлюра, в «Бронзовом павлине».
Sam VettoriМакКлюр? Чёрт, это ужасно. Некоторые ребята уж очень небрежны с пулями. Вот досада для Арни.
Sgt. Tom FlahertyДля многих таких вот птиц это будет настоящая катастрофа.
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Mrs. PassaТы допоздна не возвращаешься, много вина пьёшь.
Tony PassaОставь меня в покое.
Mrs. PassaПослушай, Антонио, у меня на плите есть для тебя спагетти. Если тебе лучше, съешь немного. Да? Это тебе пойдёт на пользу. Ты раньше был хорошим мальчиком, Антонио. Помнишь, как ты пел в церкви? В хоре с отцом МакНилом? Ты — в белом. Помнишь?
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OteroСмотри, Рико. Там Фларити, бык. Дела, должно быть, накаляются. Чего он хочет?
Big BoyДа не раздают её вместе с сигаретными купонами.
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Big BoyСлушай, Рико. Я тебе сейчас скажу, но ты ни слова не услышишь, понял? Это внутренняя информация, и если она просочится, кому-то будет очень нехорошо.
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Caesar Enrico BandelloОтэро, что я тебе говорил, а? Я знал, что это случится. Я знал, что он всё время на меня косится. И слушай, Отэро, дело не только в Пите Монтана — и Большой Босс на исходе. Он уже не тот, что раньше. Совсем скоро он не выдержит, а тогда — смотри меня.
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Caesar Enrico BandelloТанцы — дело неплохое на стороне. Придают солидный вид. Но для меня это не мужское дело.
Joe MassaraКакая разница, Рико? Пока я не пинаю, почему ты должен пинать?
Caesar Enrico BandelloДжо, да? Не думал, что ему не всё равно. Ну, это было по-белому с его стороны. Надо будет дать ему шанс на моей следующей работе.
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Сержант Том Флахерти[поддразнивает Рико по телефону]Слушай, а почему ты не пришёл на вечеринку у Сэма по поводу его казни, Рико? Всё прошло на ура.
Цезарь Энрико Банделло[в ярости]Весёлый тип, да, Флахерти? Ну, смейся ты недолго! Я уже иду за тобой, понял? И надеру твою грязную шкуру за каждую врунишку, что ты про меня в газетах написал, понял? Я тебе покажу, кто в итоге окажется в канаве, покажу!
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Sam VettoriЧто с вами, ребята? Не умеете вести себя на банкете? Что вы, думаете, что вы — кучка уличных псов? Хватит болтать!
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Sam VettoriВ какую же мы попали передрягу. Ты и твой ствол.
[стук в дверь]
Bat CarillaФлахерти внизу, с ним пара копов. Они прямо сюда идут.