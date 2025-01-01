Pete Montana Слушайте, ребята. Следите за этим МакКлюром — он глава новой комиссии по борьбе с преступностью. Он давит по полной, и не сомневайтесь в этом. Большой Босс приказал мне сказать вам держать своих громил на коротком поводке в ближайшие месяцы. Потому что если кто-то из них переступит черту — будет плохо.

Little Arnie Lorch Я не видел никого, кого Большой Босс не смог бы достать. Он может решить любую проблему. Вот почему он Большой Босс. Этот МакКлюр для него как дитя малое. Он обвяжет его вокруг пальца.