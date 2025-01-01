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Киноафиша Фильмы Маленький Цезарь Цитаты из фильма Маленький Цезарь

Цитаты из фильма Маленький Цезарь

[последние слова]
Caesar Enrico Bandello Матерь Божья! Это конец Рико?
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[повторяющаяся фраза]
Caesar Enrico Bandello Ты можешь раздавать, но не выдержишь, когда тебе начнут давать в ответ.
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Sgt. Tom Flaherty Да, им придётся сделать для него особую петлю, чтобы пропустить через неё эту раздутую башку.
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Caesar Enrico Bandello Когда я попадаю в переделку, я стреляю, чтобы выбраться. Конечно. Сначала стреляй, а потом разбирайся. Знаешь, эта игра не для слабаков.
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Caesar Enrico Bandello Если к утру завтра ты не уедешь из города... то уйдёшь из него только в гробу.
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Caesar Enrico Bandello Мне не хочется танцевать... Я предпочитаю заставлять других танцевать.
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Sam Vettori МакКлур. Ты застрелил МакКлура. Миллион парней в городе — и ты выбрал именно комиссара по преступлениям!
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Sgt. Tom Flaherty Это твой последний шанс, Рико. Ты выйдешь или тебя будут выносить на руках?
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Sgt. Tom Flaherty Так вот тебя наконец-то и подстрелили.
Caesar Enrico Bandello Да, но всего лишь царапина.
Sgt. Tom Flaherty Старик обрадуется услышать это. Он так за тебя переживает.
Caesar Enrico Bandello Скажи ему, что копы меня так просто не возьмут, поэтому наняли пару киллеров.
Sgt. Tom Flaherty Если бы я не был в полиции, я бы эту работу дешево сделал.
Caesar Enrico Bandello Ты когда-нибудь задумывался, как бы ты выглядел с лилией в руках?
Sgt. Tom Flaherty Нет, никогда не думал.
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Caesar Enrico Bandello [читает газету] Преступный мир отдает дань уважения Даймонд Питу Монтана.
Joe Massara А при чём тут яйца?
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Caesar Enrico Bandello Никто из этой комнаты не уйдёт. Вы приглашены на эту частную вечеринку.
Undetermined Role А если мы не захотим остаться?
Caesar Enrico Bandello Я бы никогда не удерживал вас. Но у моих ребят руки чешутся.
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Caesar Enrico Bandello Нам надо держаться вместе. У меня на шее петля, и тебя вешают всего один раз. Если кто-то запаникует и залает, мой пистолет скажет своё слово.
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Caesar Enrico Bandello [фотографам на банкете, которые собираются его сфотографировать] Давай, ребята, поторопитесь! Весь вечер не ждём!
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Caesar Enrico Bandello Говорит Рико. Рико! Р-И-К-О! Рико! Маленький Цезарь, это я! Слушай сюда, ты жалкий, тупой коп, я тебе покажу, потерял ли я нервы и мозги!
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Caesar Enrico Bandello Если хочешь меня, придется прийти и взять!
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Маленький Арни Лорч Сделай одолжение себе, Рико: оставь свой пистолет дома на рояле в следующий раз, когда возьмёшься за дело. Да, припаркуй его рядом с бутылкой с молоком.
Сэм Веттори Эй, управляй своей бандой, Арни. Я позабочусь о своей.
Цезарь Энрико Банделло Да, припаркую. Мне не нужна никакая пушка, чтобы разобраться с такими, как ты, мистер Лорч.
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Caesar Enrico Bandello Сегодня вечером я иду к Маленькому Арни. Если он ищет проблемы, так у нас их полно.
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Sam Vettori Что мне теперь делать?
Caesar Enrico Bandello Почему бы тебе не сдаться? Ты сдаёшься, Сэм.
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Caesar Enrico Bandello Сэм кончен. Теперь и ты тоже.
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Caesar Enrico Bandello Хотел бы я, чтобы эти парни не напивались и не устраивали скандалов, потому что именно так многие из них и заканчивают.
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Caesar Enrico Bandello Ты не сбежала. Никто никогда от меня не уходил. Ты всё ещё в моей банде. Поняла? Мне плевать, сколько у тебя этих модных кукол на хвосте. Эта Джейн тебя размягчила.
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Sam Vettori Эй, эй, эй, что с вами, ребята? Не знаете, как вести себя на банкете?
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Joe Massara Должен отдать тебе должное, Рико. Старик всё время в деле.
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Caesar Enrico Bandello [читает заголовок газеты] Мир преступного мира чтит память Даймонд Пита Монтаны.
Joe Massara При чём тут цена яиц?
Caesar Enrico Bandello Очень даже при чём. Даймонд Пит Монтана. Ему не надо тратить время на дешёвые заправки. Он — кто-то. Он в большом городе, играет по-крупному. А мы? Просто пара никчёмных ничтожеств!
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Joe Massara Да, в большом городе есть деньги, это точно. И женщины. Весело, всегда что-то происходит. Захватывающе, понимаешь. Вот бы мне такие шмотки носить.
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Caesar Enrico Bandello Деньги — это хорошо, но не всё. Будь кем-то. Смотреть на толпу и знать, что они сделают всё, что ты скажешь. Добивайся своего или ничего. Будь кем-то!
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Caesar Enrico Bandello Знаешь, это была наша последняя позиция в этом городишке. Мы отступаем.
Joe Massara Куда мы направляемся?
Caesar Enrico Bandello На Восток. Там, где большие дела решаются!
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Caesar Enrico Bandello Так что я двинулся на восток, как и говорил. Вот и всё. Хочу в вашу банду, если не против. Что скажешь? Не пожалеешь, что взял меня, мистер Веттори. Я с тобой честен. Сделаю всё, что скажешь. Я ничего не боюсь.
Sam Vettori Думаешь, ты крутой, а?
Caesar Enrico Bandello Во мне нет ни грамма слабости. Ни капли трусости. Я не сдаюсь.
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Сэм Веттори Думаю, с палкой ты тоже не промах?
Цезарь Энрико Банделло Быстрый, это про меня, без сомнений.
Сэм Веттори Здесь такое не прокатывает. Это старье. Тут не глушь.
Цезарь Энрико Банделло Понял тебя.
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Sam Vettori Ладно. Ты задерживайся. Но помни, я — босс! И я отдаю все приказы. И когда мы делим — делим *по-моему*. — И никаких разговоров. Понял меня?
Caesar Enrico Bandello Да, конечно, мистер Веттори.
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Caesar Enrico Bandello Хочу поблагодарить вас, ребята, за этот банкет. Всё просто отлично. Алкоголь, говорят, хороший. Но я сам не пью. Еда — на высоте. Думаю, мы все отлично проводим время, и приятно видеть вас всех здесь с вашими дамами.
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Sam Vettori Ладно, заходи, познакомься с пацанами.
Caesar Enrico Bandello Конечно.
Sam Vettori Да, они на все сто. Каждый из них. Вот Тони Пасса. Машину водит лучше всех в городе. Отэро. Небольшой, но настоящий профи. Бэт Карилла. Киллер Пеппи. Кид Бин. А этого зовут Скэбби. Какой умный парень.
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Sam Vettori Ребята! Давай, Тони, просыпайся. Хочу познакомить тебя с новым парнем, который теперь с нами. Это, э-э...
Caesar Enrico Bandello Цезарь Энрико Банделло.
Sam Vettori О, Маленький Цезарь, да?
Caesar Enrico Bandello Ага, точно.
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Pete Montana Слушайте, ребята. Следите за этим МакКлюром — он глава новой комиссии по борьбе с преступностью. Он давит по полной, и не сомневайтесь в этом. Большой Босс приказал мне сказать вам держать своих громил на коротком поводке в ближайшие месяцы. Потому что если кто-то из них переступит черту — будет плохо.
Little Arnie Lorch Я не видел никого, кого Большой Босс не смог бы достать. Он может решить любую проблему. Вот почему он Большой Босс. Этот МакКлюр для него как дитя малое. Он обвяжет его вокруг пальца.
Pete Montana Не обманывай себя. Никто с МакКлюром не договорится. Даже Большой Босс! Мелкие дела — это другое. Мы можем выручать парней за них. Но стрельба? Нет, сэр!
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Joe Massara Ты должен вытащить меня из этого, Рико. Ты должен! Я не хочу — Ну, разве ты не видишь, я теперь на постоянной работе, и — Разве парень не может сказать, что с него хватит?
Caesar Enrico Bandello Ты будешь в деле, и тебе это понравится. Время — ровно в полночь в канун Нового года.
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Sgt. Tom Flaherty Кого-то пристрелили — Альвина МакКлюра, в «Бронзовом павлине».
Sam Vettori МакКлюр? Чёрт, это ужасно. Некоторые ребята уж очень небрежны с пулями. Вот досада для Арни.
Sgt. Tom Flaherty Для многих таких вот птиц это будет настоящая катастрофа.
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Mrs. Passa Ты допоздна не возвращаешься, много вина пьёшь.
Tony Passa Оставь меня в покое.
Mrs. Passa Послушай, Антонио, у меня на плите есть для тебя спагетти. Если тебе лучше, съешь немного. Да? Это тебе пойдёт на пользу. Ты раньше был хорошим мальчиком, Антонио. Помнишь, как ты пел в церкви? В хоре с отцом МакНилом? Ты — в белом. Помнишь?
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Otero Смотри, Рико. Там Фларити, бык. Дела, должно быть, накаляются. Чего он хочет?
Caesar Enrico Bandello Он просто тянет время. У них на меня ничего нет!
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De Voss О, Арни, вы, ребята, опять затеяли драку? Какой смысл мне платить большие взносы за защиту, если нет мира?
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Sgt. Tom Flaherty Я много лет в этой игре и надевал наручники на кучу уродов. Когда-нибудь мы с тобой прокатимся, Рико, и тогда я надену наручники и на тебя.
Caesar Enrico Bandello Ни один такой падальщик, как ты, не наденет наручники на Рико!
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Sgt. Tom Flaherty Я достану этого зазнайку, даже если это будет последнее, что я сделаю.
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Caesar Enrico Bandello Ну, я не думал, что ему не всё равно. Ну, это с его стороны было честно, да.
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Caesar Enrico Bandello Сегодня вечером я иду к Маленькому Арни. Если он ищет неприятностей, то у нас их предостаточно. Хочу, чтобы со мной пошли Убийца Пеппи, Отэро, Кид Бин и Бэт.
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Caesar Enrico Bandello Нет смысла бояться этих больших ребят. Чем крупнее они, тем больнее падают. Да. Пока в этом деле у меня всё идет неплохо.
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Caesar Enrico Bandello Неплохое у тебя место.
Big Boy Сойдёт.
Caesar Enrico Bandello Думаю, вся эта мебель тебе немало стоила, а?
Big Boy Да не раздают её вместе с сигаретными купонами.
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Big Boy Слушай, Рико. Я тебе сейчас скажу, но ты ни слова не услышишь, понял? Это внутренняя информация, и если она просочится, кому-то будет очень нехорошо.
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Caesar Enrico Bandello Отэро, что я тебе говорил, а? Я знал, что это случится. Я знал, что он всё время на меня косится. И слушай, Отэро, дело не только в Пите Монтана — и Большой Босс на исходе. Он уже не тот, что раньше. Совсем скоро он не выдержит, а тогда — смотри меня.
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Caesar Enrico Bandello Танцы — дело неплохое на стороне. Придают солидный вид. Но для меня это не мужское дело.
Joe Massara Какая разница, Рико? Пока я не пинаю, почему ты должен пинать?
Caesar Enrico Bandello Кто пинает?
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Caesar Enrico Bandello Я как-то гордился тобой, Джо — взял тебя в банду, продвигал вперед. А теперь ты стал какой-то маменькиным сынком.
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Caesar Enrico Bandello Я не хочу забывать, Джо. Ты мой друг. Мы вместе начинали, не так ли? Нам нужно идти дальше вместе. Кто ещё для меня важен?
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Title Card Рико продолжал следить за собой, за своими волосами и своим пистолетом — и с отличным результатом.
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Joe Massara Отстань от Ольги.
Caesar Enrico Bandello Я не отстану. Я за ней! Кто-то должен проиграть, и это не я. Есть способы заставить эту тварь замолчать!
Joe Massara Ты с ума сошёл. Оставь её в покое!
Caesar Enrico Bandello Она закончена. Она — помеха. Вот что она.
Joe Massara Ты врёшь. Ты не осмелишься!
Caesar Enrico Bandello Не осмелюсь, да? Я тебе покажу!
Joe Massara Рико, послушай. Я её люблю. Мы любим друг друга. Тебе это ничего не значит?
Caesar Enrico Bandello Ничего. Меньше ничего. Любовь — это слабость! Как только она тебя поймает, ты ни на что не годен.
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Caesar Enrico Bandello Нам не нужны слабаки, что всё разболтают!
Joe Massara Я ничего не расколочу, если ты боишься. Думаешь, мне хочется шею протянуть?
Caesar Enrico Bandello Ну, ты слишком много знаешь. Я рисковать не стану. Ты со мной, понял?
Joe Massara Нет, не со мной.
Caesar Enrico Bandello Ладно. Вернёшься к той бабе — это самоубийство. Самоубийство для вас обоих.
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Olga Stassoff Эта банда должна уйти. Рико должен уйти. Я хочу своего счастья, Джо. Я хочу тебя. Пока Рико не уйдёт, нам не будет покоя.
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Joe Massara Это верёвка для меня.
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Sgt. Tom Flaherty Соберите банду из Палермо. У меня на них столько улик, что хватит на целую верёвку. Расстреляйте их машины, а главное — возьмите Рико.
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Otero Ты должен был прикончить Джо.
Caesar Enrico Bandello И бабу тоже.
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Caesar Enrico Bandello Вот что бывает, когда слишком сильно привязываешься к человеку.
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Sgt. Tom Flaherty Наденьте на него наручники.
Sam Vettori У меня на тебя ничего нет.
Sgt. Tom Flaherty Только наручники и есть.
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Caesar Enrico Bandello Ну что ж, ты, старая грязная воровка!
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Caesar Enrico Bandello Придётся тебе самому за мной прийти.
Sgt. Tom Flaherty Лучше веди себя прилично, Рико, и выходи.
Caesar Enrico Bandello Ты меня слышал! Если хочешь — приходи и забирай!
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Caesar Enrico Bandello Джо, да? Не думал, что ему не всё равно. Ну, это было по-белому с его стороны. Надо будет дать ему шанс на моей следующей работе.
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Сержант Том Флахерти [поддразнивает Рико по телефону] Слушай, а почему ты не пришёл на вечеринку у Сэма по поводу его казни, Рико? Всё прошло на ура.
Цезарь Энрико Банделло [в ярости] Весёлый тип, да, Флахерти? Ну, смейся ты недолго! Я уже иду за тобой, понял? И надеру твою грязную шкуру за каждую врунишку, что ты про меня в газетах написал, понял? Я тебе покажу, кто в итоге окажется в канаве, покажу!
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Sam Vettori Что с вами, ребята? Не умеете вести себя на банкете? Что вы, думаете, что вы — кучка уличных псов? Хватит болтать!
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Sam Vettori В какую же мы попали передрягу. Ты и твой ствол.
[стук в дверь]
Bat Carilla Флахерти внизу, с ним пара копов. Они прямо сюда идут.
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