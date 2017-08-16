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Если вы не знаете, "Cage Dive" (именно так называется фильм на английском) - это такое экстремальное развлечение, когда туристов в аквалангах в клетке погружают в море, и приманивают акул. давинг с акулами, ога. Акулы бьются об клетку, адреналин зашкаливает, довольные дайверы орут от страха, деньги текут рекой. Остросюжетный триллер "Над глубиной: Хроника выживания" именно об этом. Трое туристов приезжают в Австралию, чтобы снять фильм для конкурса и понырять с акулами. Ах,…