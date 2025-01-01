В конце у меня остался тот же вопрос, с которого я начал этот путь: почему столько незнакомцев плакали из-за Стива Джобса? Проще всего сказать, что это потому, что он дал нам продукты, которые мы любим, не задаваясь вопросом, почему мы их любим именно так. Даже сделать вывод, что мы любим их, потому что они связывают нас с большим миром и людьми в нашей жизни, которые далеко, — это слишком просто. Потому что эти устройства также изолируют нас. Возможно, противоречивая природа нашего опыта с этими гаджетами отражает противоречия самого Джобса: он был художником, который искал совершенство, но так и не нашёл покоя. У него была сосредоточенность монаха, но совсем не было эмпатии. Он предложил нам свободу, но только в своём закрытом саду, ключ от которого держал он.