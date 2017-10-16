Сердце 40 лет спустя, 2016

Операция длится несколько часов, наконец, из грудной клетки пациента достают огромную, размером с небольшой арбуз, опухоль. Молодой хирург отмывает под краном медицинские очки — они покрылись кровью: «Она лопнула. Главное, чтобы он не умер. Это еще не конец. Далеко не конец». «Сердце 40 лет спустя» — посвящение и своеобразный парафраз советской документалке о кардиохирургах «Сердце», снятой в 1978 году. Хирургические технологии ушли за это время далеко вперед, но режиссер не торопится следовать прогрессу, и пользуется самым простым выразительным методом: единственная камера сопровождает хирургов из кабинета — в операционную, из операционной — в больничную палату, не стесняясь заглянуть никуда, в том числе, в раскрытую человеческую грудь. Наблюдая за врачами с близкой дистанции, можно разглядеть за привычным героическим ореолом людей с быстрыми пальцами, суевериями и сомнениями. Кардиохирург — не полубог, просто он моет каждую руку по десять минут, а завязывать узелки на нитке тренировался десять лет — на спинке обычного стула. Фильм получил главный приз конкурса неигрового кино на кинофестивале «Окно в Европу» в 2016 году.