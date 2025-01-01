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Киноафиша Фильмы Шведская теория любви Цитаты из фильма Шведская теория любви

Цитаты из фильма Шведская теория любви

Self - professor Шведская теория любви. Что она говорит? Она говорит, что все настоящие человеческие отношения должны основываться на фундаментальной независимости между людьми. Женщина, которая зависит от своего мужчины: как мы можем знать, что кто-то из них добровольно в этих отношениях, а не из-за зависимости, финансовых нужд. У детей очень широкие права. Пожилые больше не зависят от доброй воли своих взрослых детей. Идеальная семья в Швеции — это взрослые люди, которые по своей сути независимы и работают на себя.
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