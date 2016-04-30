Ребенок будущего, 2016

Рождение детей — это то, где произойдет самое жесткое столкновение этики и технологий, именно в человеческой репродукции нам, кажется, предстоит наблюдать самый драматический сдвиг представлений о норме. К чему нужно готовиться? Где перемены уже произошли — незаметно от нас самих? От ЭКО до дизайнерских детей: автор фильма Мария Арановски исследует будущее самого человеческого из актов. Она начинает свое исследование именно с этой, уже почти привычной процедуры: встречается с парами, собирающимися завести ребенка, врачами и исследователями из разных стран и старается зафиксировать, как меняется понятие о норме, как почти незаметно трансформируются наши представления о том, что значит быть родителями и где проходит граница между естественным и искусственным. Здесь нет простого ответа, и грядущая сложная дискуссия еще только начинается, но одно ясно наверняка: даже самый человеческий акт, деторождение, не останется неизменным.