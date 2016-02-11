Раненый ангел, 2016

Середина 1990-х г. Казахстан, глубокий экономический кризис... Жарас носит мешки с мукой, чтобы прокормить семью. Балапан прекрасно поет и готовится к участию в конкурсе. Жаба постоянно пропадает у канализационных стоков и в разрушенных частях деревни в поисках металлолома. Аслан, одаренный студент, готовящийся к поступлению в медицинский университет в городе, узнает, что его девушка случайно забеременела. Четыре нравоучительные истории, четыре судьбы подростков, которые опалят крылья, чтобы найти свое место в суровом и полном страданий реальном мире.