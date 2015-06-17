ГлитчДок, 2015

Программа «ГлитчДок» фестиваля «Послание к Человеку». В программу вошли экспериментальные фильмы «Эттрик» и «Тихая зона». «Эттрик» (реж. Жак Перконт, Франция, 2015, 58 мин.) Дорога ведет нас в самое сердце леса Эттрик, погружая в сотканный мир. Место, где человек, машины и природа взамодействуют через сложные связи, рисуя общее будущее. Завораживающий документальный фильм-наблюдение о Шотландии предлагает вниманию не только картины суровых пейзажей, лугов, лесов и ветрянных мельниц, но и подробное изучение трудоемкого процесса производства ткани на местной текстильной фабрике. Передвижение по исследуемой местности — это также и путешествие в мир образов, которые на глазах распадаются на частички цвета и смещенных поверхностей, чтобы вновь собраться в узнаваемые контуры, меняющиеся от погоды и времени. Через цветовые акценты и плавные линии в спокойных композициях, раскрываются символы традиционной жизни региона. «Тихая зона» (реж. Дэвид Брайант, Карл Лемье, Канада, 2015, 15 мин.) Этот атмосферный документальный фильм, снятый в удаленных местах среди гор Западной Вирджинии, тяготеет к абстракции и фигуративности. Это исследование темы одиночества и синдрома непереносимости электромагнитных волн, или электромагнитной сверхчувствительности. Размышление о беспокойстве перед лицом глобальных технических перемен.