Tania Когда мне грустно, я меняю эпохи.

Pépé le Moko Меняешь эпохи?

Tania Я вспоминаю свою молодость. Смотрю на старую фотографию и представляю, что это зеркало. Включаю одну из своих старых пластинок, тех, что я продавала в парижских музыкальных залах. Выходила на сцену на фоне деревенского пейзажа, красный прожектор светил на моё бледное лицо, и я пела.

[поёт]