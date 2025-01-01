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Киноафиша Фильмы Пепе ле Моко Цитаты из фильма Пепе ле Моко

Цитаты из фильма Пепе ле Моко

Chef Inspecteur Louvain Но можно ли вам доверять? Без двойных игр?
Régis Сэр, я осведомитель, а не лицемер.
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Tania Когда мне грустно, я меняю эпохи.
Pépé le Moko Меняешь эпохи?
Tania Я вспоминаю свою молодость. Смотрю на старую фотографию и представляю, что это зеркало. Включаю одну из своих старых пластинок, тех, что я продавала в парижских музыкальных залах. Выходила на сцену на фоне деревенского пейзажа, красный прожектор светил на моё бледное лицо, и я пела.
[поёт]
Tania Некоторые мечтают об Америке, Как её видят в кино, Великой земле, которую клянутся, Наша Париж не сравнится с ней. Такая болтовня даёт им смелость, Когда они грустят и хотят крикнуть, Но в итоге остаются голодными и старыми, В Нью-Йорке ищут доллар. Среди преступников и изгнанников, И эмигрантов с разбитыми судьбами, Они поют о Париже наконец, Где мой мельник на Плас Бланш? Моя табачная лавка, мой угловой кафе? Когда каждый день был новым шансом? Где все друзья, что делали мой день? Где танцевальные залы, где мы встречались? Песни, что играл аккордеонист? Где места, где можно было поесть, Не имея ни гроша в кармане? Где они теперь?
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Pépé le Moko Ты так вкусно пахнешь.
Gaby Gould Это от метро.
Pépé le Moko В первом классе.
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Женщина из Касабланки [кричит Пепе] Пусть удача будет с тобой, Пепе!
Габи Гулд Какой удивительный человек!
Инспектор Слиман Не правда ли? Думаю, всё кончено, я тебя отвезу обратно.
Габи Гулд С удовольствием. Я потеряла своих друзей.
Инспектор Слиман Наверное, они уже ушли домой. Разве Пепе Ле Моко не забавен?
Габи Гулд Он забавный. Но ты его не арестуешь.
Инспектор Слиман Я написал дату его ареста на стене своей комнаты, там, где светит солнце.
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L'Arbi Я сказал тебе правду!
Pépé le Moko Ищи другую правду!
L'Arbi Это правда.
Pépé le Moko Заткнись!
L'Arbi Клянусь головой отца!
Pépé le Moko Без шансов! Его гильотинировали.
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Tania У меня лицо, по которому мужчины просто любят бить.
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Pépé le Moko Я как Англия. Моё будущее — на волнах.
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Inspecteur Slimane Женщины — твоя погибель, Пепе.
Pépé le Moko Спокойно. Тело им отдаю, а голову приберегаю. Кто знает, когда она мне пригодится, верно?
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Pépé le Moko Как тебе мой район?
Gaby Gould Я не люблю провинцию. Стоит только выйти за пределы Парижа — и я чувствую себя не в своей тарелке.
Pépé le Moko Правда?
Gaby Gould Если я не могу проснуться в Париже, я хочу снова заснуть.
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Gaby Gould Где он живёт? Прямо напротив?
Casbah Woman Иногда здесь, у самого сердца, иногда — там, по другую сторону. Дом там, где он найдёт женщину. Здесь он — кайд кайдов.
Gaby Gould Кайд?
Inspecteur Slimane Босс. Его любимая — Инес, цыганка.
Casbah Woman Не говори так громко.
Inspecteur Slimane Когда его убьют, на похоронах будет три тысячи вдов.
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Pépé le Moko Что тут смешного?
Gaby Gould Ничего.
Pépé le Moko Жаль.
Gaby Gould Жаль?
Pépé le Moko Жаль, что я тебя плохо знаю.
Gaby Gould Почему?
Pépé le Moko Чтобы мог дать тебе пощёчину. Ненавижу, когда смеются, а я не понимаю почему.
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Gaby Gould Мы не попрощались в тот вечер, поэтому я пришла поздороваться.
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Le Grand Père Твои друзья лишены такта. Они не уважают глубину твоей скорби. Стиль Шекспира нынче не в моде. Понимаю, как они тебя отвратительны.
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Pépé le Moko Чем ты занимался раньше?
Gaby Gould Раньше чего?
Pépé le Moko Раньше, чем появились эти бриллианты.
Gaby Gould Я мечтала о них.
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Pépé le Moko Ты мне очень нравишься. Ты прекрасна. И быть с тобой — всё равно что быть в Париже. С тобой я забываю обо всём, понимаешь? Ты — другой мир. Раньше я делал вид, что сплю. Позволял мыслям блуждать. Знаешь, что я услышал? Метро. Представляешь? Метро! Ты дразнишь меня бриллиантами, носишь шёлк и золото, но напоминаешь мне метро, картошку фри и кофе на террасах кафе. Вот кто ты.
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Pépé le Moko Наш друг Слиман забавен. Он серьезно! Он хочет меня арестовать. Мания величия!
Inspecteur Slimane Я тебя поймаю! Судьба написана!
Pépé le Moko Конечно. Конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно. Конечно!
Inspecteur Slimane Ты забавный.
Pépé le Moko А сколько мне светит?
Inspecteur Slimane Обратись к гадалке.
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Pépé le Moko Всё из-за Касбы.
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Pépé le Moko Не с ними, Слиман?
Inspecteur Slimane Поспешишь — людей насмешишь. *Чуть-чуть.* Медленно — лучше.
Pépé le Moko Не любишь драться, мой маленький бигль?
Inspecteur Slimane Нет, моя маленькая лисичка.
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Pépé le Moko Ты ничего не видел.
Le Grand Père Что я мог увидеть?
Pépé le Moko Ты ничего не слышал.
Le Grand Père Я одноглазый и глухой стал.
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Инспектор Слиман Я тебя возьму, Пепе. Но по-своему. Если Богу угодно.
Пепе ле Моко Не дождусь!
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Пепе ле Моко А если я тебя убью?
Инспектор Слиман Иншалла! Ты слишком меня презираешь, чтобы убивать.
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Régis Неплохо для провала! Ни одна полицейская операция не была названа лучше. Для зачистки — это была настоящая зачистка.
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Пепе ле Моко Я к тебе привязан.
Инез Почему ты так говоришь?
Пепе ле Моко Потому что ты — дитя.
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Inès От Касбы не уйдёшь. Они хотят тебя арестовать. Но ты уже под арестом. Попробуй только выйти. Шаг за порог — и "Прощай, Пепе!"
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Gaby Gould Вытереть лицо. Ты красив. Улыбнись. Ты весь в поту. Кожа липнет, как вата.
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Gravère Я обожаю путешествовать. Всегда представляю себя где-то в другом месте. На Корсике мне казалось, что я в Турции. А здесь я словно в Китае!
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Inspecteur Slimane Стакан анисового?
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Pépé le Moko Ты прав. Я — идиот. Прости меня. Разве тебе не надоел такой, как я? Ах-ла-ла-ла-ла. Я гнилой.
Inès Ты такой, какой ты есть.
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Tania Она — ходячий ледяной дворец. Эти искорки у неё в глазах!
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Pépé le Moko Я сейчас спускаюсь! Она не может подняться, а я могу спуститься.
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Inspecteur Slimane Казба — это место, где надо быть начеку. Женщина без сопровождения — объект желания. Так что я настоятельно прошу тебя присмотреть за своей подругой.
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Пепе ле Моко Проследи, чтобы всё выглядело идеально. Хочу подушки, пепельницы и вазы с цветами.
Таня Без проблем.
Пепе ле Моко И полей цветы одеколоном.
Таня Я воспользуюсь своим "Мечтой Явы"! Он пахнет фиалками.
Пепе ле Моко И накрой стол на двоих. За еду и напитки я отвечаю.
Таня Всё это — ради его новой девчонки!
Пепе ле Моко Она — не девчонка!
Таня Почему? Девчонки — милые.
Пепе ле Моко Конечно, моя голубка!
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Janvier Пепе ле Моко всё ещё на свободе.
Meunier Алжир — не Пигаль.
Janvier В Пигале он бы давно сидел за решёткой.
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[последние слова]
Inès Прости меня.
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Janvier [первый реплика] Это должно кончиться!
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Gravère Приятное в путешествиях — это возвращение домой. Тогда можно снова уехать.
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[повторяющаяся реплика]
Пепе ле Моко Отстань от меня!
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Carlos Ты слишком хороший. Как с Пьерро, ты слишком мягкий. Дети — как бабы: пинай их по заднице! Ты слишком сентиментален.
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Meunier Касба — это настоящий лабиринт. Я покажу тебе. Можно сказать, что Пепе ушёл в подполье. С воздуха район, известный как Касба, похож на кипящий муравейник, огромную лестницу, где террасы ступенчато спускаются к морю. Между этими ступенями — тёмные извилистые улицы, словно ловушки. Они пересекаются, накладываются друг на друга, изгибаются, образуя путаницу лабиринтов. Некоторые узкие, другие с арками. Куда ни посмотри, лестницы взбираются круто, как по стремянкам, или спускаются в тёмные, зловонные пропасти и скользкие портики, сырые и заражённые вшами. Тёмные, переполненные кафе. Безлюдные, пустые улицы с странными названиями. Население — сорок тысяч на территорию, рассчитанную на десять тысяч. Со всего света. Многие, потомки варваров, — честные традиционалисты, но для нас загадка. Кабилы. Китайцы. Цыгане. Апатриды. Славяне. Мальтийцы. Негры. Сицилийцы. Испанцы. И девушки всех наций, форм и размеров. Высокие. Толстые. Низкие. Бессмертные. Бесформенные. Пропасти жира, к которым никто не осмелится приблизиться. В домах внутренние дворики — словно камеры без крыш, которые отзываются эхом, как колодцы, и связаны террасами сверху. Это — исключительная территория коренных женщин. Но европейцев терпят. Они образуют отдельный город, который, ступень за ступенью, спускается к морю. Яркий, динамичный, многогранный, шумный — Касб не один, а сотни. Тысячи. И этот кипящий лабиринт — вот что Пепе называет домом.
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Régis Держи это в секрете. Тайна и осторожность — твои козыри.
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Pépé le Moko Она так отличается от Инес, как патефон от радиоприёмника.
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Pépé le Moko Некоторые часы показывают два часа и бьют четыре, когда на самом деле 11:45. Режи — не тот человек.
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Gravère Я обожаю это место! О, восхитительно! Видение из «Тысячи и одной ночи»! Ночь, чтобы провести день.
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Inspecteur Slimane Что ты о ней думаешь?
Pépé le Moko Неплохо. У неё жемчуг и такая улыбка, какая мне нравится: с красной помадой! И браслеты, как я понимаю: из платины с маленькими бриллиантами. И взгляд — «пошёл ты».
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Tania Он никогда не говорит. Он действует.
Inspecteur Slimane Он тебя бьёт?
Tania Да, это его успокаивает.
Inspecteur Slimane А раз ты женщина, то терпишь молча.
Tania Меня всегда били. Когда я выступала в мюзик-холлах, мой певец-возлюбленный шлёпал меня, потому что я была популярнее.
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Pépé le Moko Ты слишком жесток.
Carlos А ты — недостаточно.
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Le Grand Père Этот рубин обладает таким обаянием! Мой дорогой Пепе, эта кража вам честь делает.
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Inspecteur Slimane Сын дьявола всегда работает с демоническими детьми. Ле Моко? Принц грабежей. Пятнадцать судимостей, 33 ограбления в светлое время суток, два налёта на банки. А взломы? Пальцев в этой комнате не хватит, чтобы их пересчитать. Как же его не восхищаться? И такой хороший парень! Сердце на рукаве носит. Для друзей — улыбка, для врагов — нож. Настоящий харизматичный!
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Régis Где Пепе? Надо предупредить его. Автобус с копами. Как свадебный кортеж после жениха.
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Pépé le Moko Что она сказала?
Inspecteur Slimane Ничего особенного. Она просто говорила. Я на женщин особо не обращаю внимания.
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Régis Он там — Бог. Бога не арестовывают.
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Carlos Сколько предлагаешь?
Le Grand Père Ты словно нервная кокетка.
Carlos Речь о бабле.
Le Grand Père Карлос, друг мой, твои слова не сверкают, как японские жемчужины. Сленг — это фальшивый язык.
Carlos Хватит трепаться! Давай гроши!
Le Grand Père Говоришь, будто булочник.
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Inès Пепе — не твой друг.
Régis Ну, я его друг, даже если он меня не любит. Но однажды я докажу, что стою чего-то. Я не болтун, но восхищаюсь им так тихо, что он обязательно заметит это когда-нибудь.
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Pépé le Moko У тебя хорошая рожа.
Inspecteur Slimane Правда?
Pépé le Moko О, да. Ты носишь свою медаль на лице. Быть таким фальшивым — вот что по-честному!
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Régis Единственный способ поймать Пепе — загнать его в город. Но он знает, что к чему. Он не глупее тебя.
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