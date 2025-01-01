Meunier
Касба — это настоящий лабиринт. Я покажу тебе. Можно сказать, что Пепе ушёл в подполье. С воздуха район, известный как Касба, похож на кипящий муравейник, огромную лестницу, где террасы ступенчато спускаются к морю. Между этими ступенями — тёмные извилистые улицы, словно ловушки. Они пересекаются, накладываются друг на друга, изгибаются, образуя путаницу лабиринтов. Некоторые узкие, другие с арками. Куда ни посмотри, лестницы взбираются круто, как по стремянкам, или спускаются в тёмные, зловонные пропасти и скользкие портики, сырые и заражённые вшами. Тёмные, переполненные кафе. Безлюдные, пустые улицы с странными названиями. Население — сорок тысяч на территорию, рассчитанную на десять тысяч. Со всего света. Многие, потомки варваров, — честные традиционалисты, но для нас загадка. Кабилы. Китайцы. Цыгане. Апатриды. Славяне. Мальтийцы. Негры. Сицилийцы. Испанцы. И девушки всех наций, форм и размеров. Высокие. Толстые. Низкие. Бессмертные. Бесформенные. Пропасти жира, к которым никто не осмелится приблизиться. В домах внутренние дворики — словно камеры без крыш, которые отзываются эхом, как колодцы, и связаны террасами сверху. Это — исключительная территория коренных женщин. Но европейцев терпят. Они образуют отдельный город, который, ступень за ступенью, спускается к морю. Яркий, динамичный, многогранный, шумный — Касб не один, а сотни. Тысячи. И этот кипящий лабиринт — вот что Пепе называет домом.