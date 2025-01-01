VoiceoverСмотри, звезда Душа всех нас. Наша звезда, что освещает небо. Бесконечная точка Маленькая дырочка В глубине ночи, Что разделяет Небо и Землю Большая, такая же большая, Как вера в человека Вера в Бога Вера в веру Как истина, Исчезнувшая на века
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VoiceoverЯ знаю, что Бог существует, правда. Просто иногда я о нём забываю. Мы все время от времени о нём забываем, но порой и он забывает о нас.
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SchrobberbeeckЯ лучше дурачком буду и счастлив, чем несчастным, как ты.
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SuskewietОни не были ярмарочными людьми, не были мошенниками. Это была Святая семья. Я уверен в этом. Я был свидетелем Рождества. Почему никто мне не верит? Ты видишь ветер? Нет, а он есть. Он срывает деревья и волнует поверхность воды. Он действует так же, как ангелы. Я не хочу пугать людей, я просто хочу рассказать им, как прекрасно Бог создал Землю.