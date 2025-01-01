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Киноафиша Фильмы Маленький Иисус Фландрии Цитаты из фильма Маленький Иисус Фландрии

Цитаты из фильма Маленький Иисус Фландрии

Voiceover Смотри, звезда Душа всех нас. Наша звезда, что освещает небо. Бесконечная точка Маленькая дырочка В глубине ночи, Что разделяет Небо и Землю Большая, такая же большая, Как вера в человека Вера в Бога Вера в веру Как истина, Исчезнувшая на века
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Voiceover Я знаю, что Бог существует, правда. Просто иногда я о нём забываю. Мы все время от времени о нём забываем, но порой и он забывает о нас.
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Schrobberbeeck Я лучше дурачком буду и счастлив, чем несчастным, как ты.
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Suskewiet Они не были ярмарочными людьми, не были мошенниками. Это была Святая семья. Я уверен в этом. Я был свидетелем Рождества. Почему никто мне не верит? Ты видишь ветер? Нет, а он есть. Он срывает деревья и волнует поверхность воды. Он действует так же, как ангелы. Я не хочу пугать людей, я просто хочу рассказать им, как прекрасно Бог создал Землю.
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