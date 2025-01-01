Suskewiet Они не были ярмарочными людьми, не были мошенниками. Это была Святая семья. Я уверен в этом. Я был свидетелем Рождества. Почему никто мне не верит? Ты видишь ветер? Нет, а он есть. Он срывает деревья и волнует поверхность воды. Он действует так же, как ангелы. Я не хочу пугать людей, я просто хочу рассказать им, как прекрасно Бог создал Землю.