Narrator У берегов Окинавы камикадзе ныряли на американский флот; они стали легендой. Они, без сомнения, были более подходящим материалом для этого, чем специальные подразделения, которые подвергали своих пленных жестокому морозу Маньчжурии, а потом горячей воде, чтобы посмотреть, как быстро плоть отделяется от кости.

Narrator Нужно было прочесть их последние письма, чтобы понять, что камикадзе были не все добровольцами и не все бесстрашными самураями. Перед тем как выпить последний стакан сакэ, Рёдзи Уэбара написал: «Я всегда думал, что Япония должна жить свободной, чтобы жить вечно. Сегодня, под тоталитарным режимом, это может показаться идиотизмом. Мы, пилоты камикадзе, — машины, нам нечего сказать, кроме как умолять наших соотечественников сделать Японию великой страной нашей мечты. В самолёте я — машина, кусок намагниченного металла, что врежется в авианосец. Но на земле я — человек с чувствами и страстями. Простите эти бессвязные мысли. Оставляю вам довольно меланхоличную картину, но в глубине души я счастлив. Говорил откровенно, простите.»