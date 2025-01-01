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Киноафиша Фильмы Без солнца Цитаты из фильма Без солнца

Цитаты из фильма Без солнца

Narrator Я проживу жизнь, пытаясь понять функцию памяти, которая не противоположна забыванию, а скорее является его подкладкой. Мы не помним. Мы переписываем память так же, как переписывают историю. Как можно помнить жажду?
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Narrator Ему нравилась хрупкость тех мгновений, застывших во времени. Воспоминания, чьей единственной задачей было оставить после себя только воспоминания. Он писал: «Я объездил весь мир несколько раз, и теперь меня интересует только банальность. В этом путешествии я преследовал её с упорством охотника за головами. На рассвете мы будем в Токио.»
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Narrator Кто сказал, что время лечит все раны? Лучше сказать, что время лечит всё — кроме ран. Со временем боль разлуки теряет свои реальные границы. Со временем желаемое тело скоро исчезнет, и если желаемое тело уже перестало существовать для другого, тогда остаётся только рана, без тела.
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Narrator Во всех женщинах заложено нечто неуязвимое. И задача мужчин всегда была — заставить их осознать это как можно позже. Африканские мужчины в этом деле ничуть не хуже других. Но, внимательно рассмотрев африканских женщин, я не стал бы ставить на мужчин.
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Narrator Он раньше писал мне из Африки. Сравнивал африканское время с европейским, а также с азиатским. Говорил, что в XIX веке человечество примирилось с пространством, а главной проблемой XX века стало сосуществование разных понятий времени.
Narrator Кстати, знаешь ли ты, что на острове Иль-де-Франс водятся эму?
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Narrator Кто всё это помнит? История выбрасывает свои пустые бутылки в окно.
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Narrator Ходят слухи, что каждый лидер в странах третьего мира произносил одну и ту же фразу наутро после обретения независимости: «Теперь начинаются настоящие проблемы». Кабрал не успел её сказать — его убили первым. Но проблемы начались, продолжаются и продолжаются по сей день. Совсем не романтичные революционные проблемы: работать, производить, распределять, преодолевать послевоенную усталость, искушения власти и привилегий. Ну что ж... в конце концов, история горька лишь для тех, кто ожидал, что она будет сахарной.
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Narrator У берегов Окинавы камикадзе ныряли на американский флот; они стали легендой. Они, без сомнения, были более подходящим материалом для этого, чем специальные подразделения, которые подвергали своих пленных жестокому морозу Маньчжурии, а потом горячей воде, чтобы посмотреть, как быстро плоть отделяется от кости.
Narrator Нужно было прочесть их последние письма, чтобы понять, что камикадзе были не все добровольцами и не все бесстрашными самураями. Перед тем как выпить последний стакан сакэ, Рёдзи Уэбара написал: «Я всегда думал, что Япония должна жить свободной, чтобы жить вечно. Сегодня, под тоталитарным режимом, это может показаться идиотизмом. Мы, пилоты камикадзе, — машины, нам нечего сказать, кроме как умолять наших соотечественников сделать Японию великой страной нашей мечты. В самолёте я — машина, кусок намагниченного металла, что врежется в авианосец. Но на земле я — человек с чувствами и страстями. Простите эти бессвязные мысли. Оставляю вам довольно меланхоличную картину, но в глубине души я счастлив. Говорил откровенно, простите.»
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Narrator Из этой поддельной башни — единственной вещи, которую добавил Хичкок — он представлял Скотти дураком любви во времени, неспособным жить с воспоминанием, не искажая его. Выдумывая двойника Мадлен в другой временной измерении, зоне, которая принадлежала бы только ему, откуда он мог бы расшифровать неразгаданную историю, начавшуюся у Золотых Ворот, когда он вытащил Мадлен из залива Сан-Франциско, когда спас её от смерти, прежде чем вернуть обратно к смерти. Или всё было наоборот?
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Narrator Что касается студентов, некоторые убивали друг друга в горах во имя революционной чистоты, а другие так досконально изучили капитализм, чтобы бороться с ним, что теперь сами стали его лучшими управленцами.
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[первые слова]
Narrator Первым образом, о котором он мне рассказал, были трое детей на дороге в Исландии в 1965 году. Он сказал, что для него это был образ счастья, и что он несколько раз пытался связать его с другими образами. Но это не срабатывало. Он написал мне: «Однажды мне придётся поставить это в начале фильма, отдельно, с длинным куском чёрной плёнки. Если в этой картинке они не увидят счастья, то хотя бы увидят чёрное».
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Narrator Небольшой бар в Синдзюку напоминал ему тот индийский флейт, звук которого слышит только тот, кто на ней играет. В фильме Годара или пьесе Шекспира он, наверное, воскликнул бы: «Где должна быть эта музыка?»
Narrator Позже он рассказал мне, что поел в ресторане в Ниси-Ниппори, где мистер Ямада практикует сложное искусство «кухонного экшена». Он говорил, что, внимательно наблюдая за жестами мистера Ямады и его способом смешивать ингредиенты, можно полезно помедитировать над некоторыми фундаментальными понятиями, общими для живописи, философии и карате. Он утверждал, что мистер Ямада в своей скромности владеет самой сутью стиля, и, следовательно, именно ему с помощью невидимой кисти писать на этом первом дне в Токио слова «конец».
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Narrator Японские фильмы ужасов обладают изощрённой красотой некоторых трупов.
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Narrator Честно говоря, вы когда-нибудь слышали что-то глупее, чем учат в киношколах — не смотреть в камеру?
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Narrator Я сделал это полностью. До самых вечерних представлений для взрослых — так называемых. Та же лицемерие, что и в комиксах; но это закодированное лицемерие. Цензура — это не изуродование спектакля, это сам спектакль. Код — это послание. Он указывает на абсолют, скрывая его. Так всегда поступали религии.
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Narrator На данный момент неразрывная философия нашего времени заключена в Пак-Мане. Я не знал, когда жертвовал ему все свои сотни йен, что он завоюет мир. Возможно, потому что он — самая совершенная, наглядная метафора судьбы человека. Он по-настоящему показывает баланс сил между личностью и окружением. И он трезво говорит нам, что хотя в совершении наибольшего числа победных атак может быть честь, в конце всегда случается провал.
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Narrator Если образы настоящего не меняются, тогда меняй образы прошлого.
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Narrator Он мне писал: любопытство, конечно, и искорка промышленного шпионажа в глазах — представляю, что за два года они выпустят более эффективную и дешевую версию католицизма — но есть и притяжение священного, даже если оно чужое.
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Narrator Мои постоянные приходы и уходы — это не поиск контрастов, а путешествие к двум крайним полюсам выживания.
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Narrator В последнее время газеты пестрят историей о мужчине из Нагои. Женщина, которую он любил, умерла в прошлом году, и он погрузился в работу по-японски, как сумасшедший. Говорят, он даже сделал важное открытие в электронике. А потом, в мае, он покончил с собой. Говорят, он не выносил слово «весна».
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Narrator Я вижу её. Она увидела меня. Она знает, что я её вижу. Она бросает мне взгляд, но под таким углом, что можно сделать вид, будто он не ко мне. И в конце — настоящий взгляд, прямо вперед, который длился одну двадцать четвёртую секунды — длину кадра фильма.
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Narrator Я слышал эту фразу: «Перегородка, отделяющая жизнь от смерти, кажется нам не такой толстой, как для западного человека.»
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Narrator Поэзия рождается из неуверенности.
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Narrator Печальная судьба героинь комиксов: жертвы бессердечных сценаристов и жестокой цензуры.
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Narrator Я вернулся в Нариту на день рождения одного из жертв борьбы. Демонстрация была нереальной. У меня было ощущение, что я играю в "Бригаду". Что проснулся спустя 10 лет среди тех же игроков, с теми же синими полицейскими, с теми же подростками в касках, с теми же плакатами и тем же лозунгом: "Долой аэропорт." Добавилось только одно — сам аэропорт.
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Narrator То, что Нарита принес мне, словно разбитая голограмма, было целым фрагментом поколения 60-х. Если любить без иллюзий — значит всё ещё любить, то я могу сказать, что я любил это. Это было поколение, которое часто меня раздражало, потому что я не разделял его утопию объединения в общем сопротивлении и тех, кто восстаёт против бедности, и тех, кто восстаёт против богатства. Но оно вопило ту инстинктивную реакцию, которую более зрелые голоса уже не умели и не решались выразить.
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Narrator Видеоигры — это первый шаг в плане, по которому машины будут помогать человечеству. Единственный план, который предлагает будущее для разума.
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Narrator Молодёжь, что собирается каждые выходные в Синдзюку, явно понимает — они не на старте к настоящей жизни, они и есть сама жизнь, которую нужно съесть на месте, словно свежие пончики. Это очень простой секрет. Старики стараются его скрыть, и не все молодые это знают.
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Narrator Я вернулся из страны, где смерть — не преграда, а путь, по которому надо идти.
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Narrator Конечно, я никогда не сниму этот фильм. Тем не менее, я собираю декорации, придумываю повороты сюжета, добавляю своих любимых персонажей. Я даже дал ему название. На самом деле — название тех песен Мусоргского: Без солнца.
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Narrator Только один фильм смог показать невозможную память, безумную память: «Головокружение» Альфреда Хичкока. В спирали титров он видел, как время покрывает всё более широкое поле, удаляясь. Циклон, в настоящем моменте которого — неподвижность. Глаз.
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Narrator Новая Библия будет вечной лентой времени, которое будет постоянно перечитывать само себя, лишь чтобы знать, что оно существовало.
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Narrator Я помню тот январь в Токио. Точнее, я помню кадры, которые снял в январе в Токио. Они вытеснили из моей памяти всё остальное. Они и есть моя память. Интересно, как люди помнят то, что не снимают на плёнку, не фотографируют, не записывают? Как человечество умудряется помнить?
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Narrator Я оценил невыносимую тщеславие Запада, который никогда не переставал ставить бытие выше небытия, сказанное — выше несказанного.
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[последние слова]
Narrator Будет ли последнее письмо?
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Narrator Чем больше смотришь японское телевидение, тем больше кажется, что оно смотрит на тебя.
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Narrator Я провёл день перед телевизором, этой коробкой воспоминаний.
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Narrator Абсолютная красота тоже имеет имя и лицо.
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Narrator Даже телевизионные новости свидетельствуют о том, что волшебная функция глаза — в центре всего.
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Narrator Знаем ли мы когда-нибудь, где рождается история? Правители правили и использовали сложные стратегии, чтобы бороться друг с другом.
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Narrator Для нас солнце — это не совсем солнце, если оно не сияет, а весна — не совсем весна, если она не прозрачна. Здесь ставить прилагательные было бы так же грубо, как оставлять ценники на покупках.
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Narrator Реклама превращается в своего рода хайку для глаз, привыкших к западным зверствам в этой области. Очевидное непонимание лишь усиливает удовольствие. В один слегка галлюцинаторный момент мне показалось, что я говорю по-японски.
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Narrator Сегодня молодые правые активисты протестуют против аннексии северных островов русскими. Иногда их ответом звучит, что торговые отношения Японии с этим отвратительным оккупантом севера в тысячу раз лучше, чем с американским союзником, который постоянно ноет о экономической агрессии.
[вздох]
Narrator Ничего не просто.
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Narrator Нужно верить в некую амнезию будущего, которую история дарит по милости или по расчету тем, кого она призывает.
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Narrator Я пишу вам это из другого мира. Мира видимости. В некотором смысле эти два мира общаются друг с другом. Для одного — воспоминания, для другого — история: невозможное. Легенды рождаются из потребности расшифровать неразгаданное. Воспоминания довольствуются своим бредом, своим дрейфом. Остановленный момент горел бы, словно кадр пленки, застывший перед жаром проектора.
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Narrator Камбоджа. От Жан-Жака Руссо до Красных Кхмеров. Совпадение? Или чувство истории? В «Апокалипсисе сегодня» Брандо сказал несколько определённых и невыразимых фраз. У ужаса есть лицо и имя. Ты должен подружиться с ужасом. Чтобы изгнать ужас с именем и лицом, нужно дать ему другое имя и другое лицо.
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Narrator Разве острова не делают своих женщин хранительницами памяти?
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Narrator Что придаёт улице цвет в январе? Что делает её вдруг другой — это появление кимоно. На улицах, в магазинах, в офисах, даже на бирже в день открытия девушки надевают свои зимние кимоно с меховыми воротниками. В это время года другие японцы могут изобрести сверхтонкие телевизоры, покончить с собой бензопилой или захватить две трети мирового рынка полупроводников. Молодцы. А ты видишь только девушек.
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Narrator Снимая эту церемонию, я понимал, что присутствую при конце чего-то великого. Магические культуры, которые исчезают, оставляют следы тем, кто придёт после них. Эта — не оставит.
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