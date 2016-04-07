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Слететь с рельсов, 2016

2016 / США / Канада
7.2 Оцените
15 голосов
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О фильме

Дариус МакКоллум — человек, чья жизнь похожа на выдумку голливудских сценаристов. Но нет, он не выдумка, он настоящий, он живой, ну а в том, что Голливуд рано или поздно экранизирует его жизнь, сомневаться не приходится, ведь эта жизнь — готовый сюжет авантюрного приключенческого фильма. МакКоллум — человек с синдромом Аспергера, превративший свойственную многим аутистам склонность к ритуализации и любовь к строгому расписанию в необычное хобби. Всё началось в 1978-м, когда обожавший механизмы и водивший дружбу с машинистом метро подросток МакКоллум «захватил» поезд. С тех пор он угонял поезда и автобусы десятки раз. Сроки его тюремных заключений измеряются годами — и сейчас, пока мы смотрим фильм, МакКоллум ждет нового процесса, грозящего ему 15 годами за решеткой. Захватывающий фильм о страсти и свободе (а вовсе не о психическом недуге) дает слово непосредственно герою — обаятельному и бескорыстному уголовнику, вслушивается в свидетельства его родных, близких, адвокатов и обвинителей, цитирует трогательную тюремную переписку с любимой мамой и пользуется исключительно хроникой, лишь в редких случаях позволяя игровую реконструкцию событий.

7.2 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Адам Ирвинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слететь с рельсов 2 постера
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