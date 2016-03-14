Гэри Ньюман: Андроид в Ла Ла Лэнд, 2016

Гэри Ньюман — легенда британского нью-вейва, одна из самых ярких музыкальных звезд рубежа 1970–1980-х годов, создатель эффектного сценического имиджа, заставившего газеты задаваться вопросом «Is Numan Human?». Счастливый семьянин, воспитывающий трех дочерей. И при этом — обладатель непростого характера и нестабильной психики, не раз проходивший медикаментозное лечение. Человек, уверенный в том, что страдает синдромом Аспергера. Режиссерский дуэт этого фильма-портрета застает Ньюмана отшельничающим в британской глубинке — и подробно запечатлевает момент возвращения к активной концертной и студийной деятельности; из тихой глуши — в Лос-Анджелес. Это — монологи Ньюмана в период записи альбома «Splinter», носящего подзаголовок «Songs from a Broken Mind». Впечатляющий пример усмирения внутренних демонов и образец того, как находиться в ладу со своим пусть даже сломанным сознанием.