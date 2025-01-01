Пациент Как началась Первая мировая война? Из-за требования Австро-Венгерской династии казнить сообщника, который уже был приговорён к пожизненному заключению, эм, в Сербии. Но они потребовали судебного преследования с целью казни по законам Австро-Венгрии! Что это значит? Они хотели казни! Война была из-за казни! Та же самая казнь, что сейчас происходит во Вьетнаме; из-за казни этих вьетнамских аборигенов. Они не вьетконговцы, не коммунисты. Всё, что американское правительство не любит, они навешивают ярлык „коммунист“. Потому что я говорю так, как говорю, вы назовёте меня коммунистом? Я не коммунист! Хотя у меня есть коммунистические связи. Коммунист — это на самом деле „общественник“. Вот кто мы, если хотите назвать нас коммунистами, потому что мы ЗА наше сообщество. Мы за достойный уровень жизни. Мы — за народ. И вот как их называют этих, эм… как их там? агитаторы! Мы агитируем… мы начинаем эти проблемы? Я коммунист, потому что высказываю своё мнение о положении в мире? Это долг каждого гражданина — высказывать своё мнение о том, что происходит в мире. Если бы больше людей высказывали своё мнение о положении в мире, было бы меньше хаоса. И ядерная война случится не потому, что — не из-за того, что я говорю, не из-за всех этих военных или пацифистов, которые болтают, потому что на протяжении веков вы найдёте: каждый раз, когда появлялось новое оружие, говорили, что это конец войны. Говорили, что подводная лодка — это конец войны. Что случилось? Появились противогазы, и что? А эти подводные лодки, которые должны контролировать моря? Что случилось? Появились самолёты с бомбами. Если посмотреть историю, появилось новое оружие — кто-то изобрёл противооружие. Но ядерное оружие не останавливается, потому что люди запасаются им! Кто запасается оружием, в конце концов, применяет его! Им надоедает копить — и они начинают использовать. Они как дети. Думают, что у них есть игрушки, так почему бы не поиграть с ними!