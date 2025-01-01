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Киноафиша Фильмы Письмо из Сибири Цитаты из фильма Письмо из Сибири

Цитаты из фильма Письмо из Сибири

Narrator [Начальные строки] Я пишу тебе это письмо из далёкой страны. Её имя — Сибирь. Для большинства из нас это название — лишь остров ледяного дьявола. А для царского генерала Андреевича — самый большой пустырь на свете. К счастью, на небе и на земле есть гораздо больше вещей, чем любой генерал, сибиряк ли, нет ли, когда-либо мог себе представить.
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Narrator По сибирской пословице, лес создал дьявол. Дьявол поработал хорошо; его лес такой же большой, как Соединённые Штаты Америки. Но, может быть, дьявол создал и Соединённые Штаты тоже.
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