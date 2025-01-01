Narrator [Начальные строки] Я пишу тебе это письмо из далёкой страны. Её имя — Сибирь. Для большинства из нас это название — лишь остров ледяного дьявола. А для царского генерала Андреевича — самый большой пустырь на свете. К счастью, на небе и на земле есть гораздо больше вещей, чем любой генерал, сибиряк ли, нет ли, когда-либо мог себе представить.