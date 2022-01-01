Наша рецензия

Дэйн Дженсен (Джерард Батлер) - беспринципный и почти что гениальный сотрудник рекрутинговой фирмы на Уолл-стрит. Он работает по семьдесят часов в неделю, приносит работу из офиса домой и не может уделять должное внимание жене и детям. Все его труды и отсутствие отдыха почти что принесли долгожданные плоды – босс (Уиллем Дефо) собирается отойти от дел, и Дэйн может получить его место. Но для этого ему нужно посоревноваться с такой же рекрутинговой акулой – Линн (Элисон Бри).…