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Киноафиша Фильмы Прекрасный май Цитаты из фильма Прекрасный май

Цитаты из фильма Прекрасный май

Narrator (English version) Зачем искать красоту в голубе и поэзию в поэтах? Когда у тебя есть совы, художники, космонавты, изобретатели, любовники...
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