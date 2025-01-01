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Прекрасный май
Цитаты из фильма Прекрасный май
Цитаты из фильма Прекрасный май
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Зачем искать красоту в голубе и поэзию в поэтах? Когда у тебя есть совы, художники, космонавты, изобретатели, любовники...
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