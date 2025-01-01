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Киноафиша Фильмы Средняя школа Цитаты из фильма Средняя школа

Цитаты из фильма Средняя школа

Male Authority Figure Хорошо быть индивидуальностью, но есть места, где это неуместно.
Female Student Я не хотела выделяться.
Male Authority Figure Нет, я не критикую!
🧡
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Male Teacher Ты знаешь, эээ, сколько, по данным Министерства труда, нужно семье из четырёх человек? Муж, жена и двое детей — сколько им нужно зарабатывать, чтобы жить с комфортом? Не роскошно! Просто сносно, не в богатстве, а просто сносно в нашем обществе. Знаешь, какая это сумма? Есть идеи, Кристина?
Christine [бормочет]
Male Teacher Сколько? Немного больше 9 000 долларов. Так что можешь представить — знаешь, какой процент американцев зарабатывает 9 000 долларов? Это не большинство.
🧡
👏
🥺
🤔
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