Male Authority FigureХорошо быть индивидуальностью, но есть места, где это неуместно.
Female StudentЯ не хотела выделяться.
Male Authority FigureНет, я не критикую!
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Male TeacherТы знаешь, эээ, сколько, по данным Министерства труда, нужно семье из четырёх человек? Муж, жена и двое детей — сколько им нужно зарабатывать, чтобы жить с комфортом? Не роскошно! Просто сносно, не в богатстве, а просто сносно в нашем обществе. Знаешь, какая это сумма? Есть идеи, Кристина?
Christine[бормочет]
Male TeacherСколько? Немного больше 9 000 долларов. Так что можешь представить — знаешь, какой процент американцев зарабатывает 9 000 долларов? Это не большинство.