Male Teacher Ты знаешь, эээ, сколько, по данным Министерства труда, нужно семье из четырёх человек? Муж, жена и двое детей — сколько им нужно зарабатывать, чтобы жить с комфортом? Не роскошно! Просто сносно, не в богатстве, а просто сносно в нашем обществе. Знаешь, какая это сумма? Есть идеи, Кристина?

Christine [бормочет]