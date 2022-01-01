Секрет света Бломберга, 2014

Познакомьтесь с Эквадором ХХ века — таким, каким его увидел и запечатлел шведский исследователь и путешественник Рольф Бломберг. Насыщенные воспоминания, фильмы, фотографии и рисунки этого человека проливают свет на его впечатляющее наследие и составляют этот документальный фильм. Бломберг впервые приехал изучать Галапагосские острова в 1934 году. После многочисленных поездок он обустроил свою штаб-квартиру в столице Эквадора, Кито. Его уникальные исследования Эквадора легли в основу захватывающих и замысловатых работ. Возвращаясь к ним сегодня, мы видим удивительный портрет страны, где переплетается культура предков и искушения современности.