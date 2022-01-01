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Киноафиша Фильмы Секрет света Бломберга
Blomberg's Secrets

Секрет света Бломберга, 2014

2014 / Эквадор
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О фильме

Познакомьтесь с Эквадором ХХ века — таким, каким его увидел и запечатлел шведский исследователь и путешественник Рольф Бломберг. Насыщенные воспоминания, фильмы, фотографии и рисунки этого человека проливают свет на его впечатляющее наследие и составляют этот документальный фильм. Бломберг впервые приехал изучать Галапагосские острова в 1934 году. После многочисленных поездок он обустроил свою штаб-квартиру в столице Эквадора, Кито. Его уникальные исследования Эквадора легли в основу захватывающих и замысловатых работ. Возвращаясь к ним сегодня, мы видим удивительный портрет страны, где переплетается культура предков и искушения современности.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Рафаэль Баррига
Все актеры и съемочная группа
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