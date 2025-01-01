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Чудо в Милане
Цитаты из фильма Чудо в Милане
Цитаты из фильма Чудо в Милане
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Цитаты
Totò
Хотите солнце?
[Эдвидж кивает, и Тото смотрит в сторону горизонта, где через несколько секунд взойдёт солнце]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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