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Once Upon a Peatland

Однажды в стране торфяников, 2015

2015 / Франция
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О фильме

Торфяные болота. Древняя живая среда с тысячелетней историей, удивительная, полная тайн и до сих пор недооцененная. Режиссёр открывает перед нами этот необыкновенный мир через личный опыт. Проехав в поисках ответов всю Францию, мы также отправимся в Данию. Встречаясь с разными людьми, мы все больше узнаем об особенностях торфяных болот, их функционировании, биоразнообразии, опасностях и благах, а также истории. Этот фильм, предназначенный для широкой аудитории, — дань уважения фантастическому миру болот.

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Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 6+
Режиссер
Селин Малевр
Все актеры и съемочная группа
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