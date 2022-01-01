Однажды в стране торфяников, 2015

Торфяные болота. Древняя живая среда с тысячелетней историей, удивительная, полная тайн и до сих пор недооцененная. Режиссёр открывает перед нами этот необыкновенный мир через личный опыт. Проехав в поисках ответов всю Францию, мы также отправимся в Данию. Встречаясь с разными людьми, мы все больше узнаем об особенностях торфяных болот, их функционировании, биоразнообразии, опасностях и благах, а также истории. Этот фильм, предназначенный для широкой аудитории, — дань уважения фантастическому миру болот.