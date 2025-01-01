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Киноафиша Фильмы Завтра Цитаты из фильма Завтра

Цитаты из фильма Завтра

Jeremy Rifkin В Германии подавляющее большинство электроэнергии производится небольшими участниками электрических кооперативов — демократически управляемых организаций.
[так и есть]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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