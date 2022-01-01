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Бродячий автобус
Киноафиша Фильмы Бродячий автобус Бродячий автобус, 1989: актеры и роли
Бродячий автобус 1989 / СССР
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бродячий автобус, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Иосиф Хейфиц Иосиф Хейфиц Iosif Kheifits
В ролях
Лев Борисов Лев Борисов Михаил Жигалов Михаил Жигалов Афанасий Тришкин Afanasi Trishkin Сергей Паршин Сергей Паршин Надежда Еремина Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова Елена Козлитина
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