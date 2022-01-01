Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Время отдыха с субботы до понедельника
Киноафиша Фильмы Время отдыха с субботы до понедельника Время отдыха с субботы до понедельника, 1984: актеры и роли
Время отдыха с субботы до понедельника 1984 / СССР
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Время отдыха с субботы до понедельника, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Таланкин Igor Talankin
В ролях
Алла Демидова Алла Демидова Владислав Стржельчик Vladislav Strzhelchik Алексей Баталов Алексей Баталов Aleksey Batalov Дарья Михайлова Дарья Михайлова Михаил Неганов Нина Ургант Нина Ургант Игорь Кашинцев
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши