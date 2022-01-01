Наша рецензия

Едкий морозный воздух въедается до самых костей. От технологического прогресса досюда не доходит даже эхо: уместными остаются только раритетные рации и радиоприёмники советской эпохи. Жить в этих краях означает выживать, а это значит постоянно отстаивать своё право на существование перед безжизненной заиндевевшей тайгой. В условиях мертвенной мерзлоты определиться в ориентирах не помогают ни политические убеждения, ни социальная активность, ни религиозные взгляды. Зато помогают духи ушедших…