Jonathan Harker Захватите его. Этот человек убил графа.

Town official Вы это сделали? Этим колом?

Van Helsing Да. Но по срочной необходимости.

Town official Это решит суд. Вы арестованы, доктор Гельсинг. Арестуйте этого человека.

Clerk Арест? Вы просите меня арестовать его?

Town official Да.

Clerk Я арестовывать не буду.

Town official Тогда позовите полицию.

Clerk Все ушли.

Town official Тогда везите его в тюрьму.

Clerk Там больше некому его охранять.

Town official Тогда вы должны арестовать его сами. Ведь вы служащий города.

Clerk А как я это сделаю? Мне нужны оружие.

Town official Ну же. Делай.

Clerk Не могу. Я безоружен.

Town official Тем не менее. Вы должны арестовать этого человека.

Van Helsing Куда вы меня повезёте?