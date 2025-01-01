Town official
Вы это сделали? Этим колом?
Van Helsing
Да. Но по срочной необходимости.
Town official
Это решит суд. Вы арестованы, доктор Гельсинг. Арестуйте этого человека.
Clerk
Арест? Вы просите меня арестовать его?
Town official
Да.
Clerk
Я арестовывать не буду.
Town official
Тогда позовите полицию.
Clerk
Все ушли.
Town official
Тогда везите его в тюрьму.
Clerk
Там больше некому его охранять.
Town official
Тогда вы должны арестовать его сами. Ведь вы служащий города.
Clerk
А как я это сделаю? Мне нужны оружие.
Town official
Ну же. Делай.
Clerk
Не могу. Я безоружен.
Town official
Тем не менее. Вы должны арестовать этого человека.
Van Helsing
Куда вы меня повезёте?
Clerk
Сам не знаю. Ты, кажется, заключённый.