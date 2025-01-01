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Киноафиша Фильмы Носферату: Призрак ночи Цитаты из фильма Носферату: Призрак ночи

Цитаты из фильма Носферату: Призрак ночи

Count Dracula [с субтитрами] Время — бездна... глубокая, как тысяча ночей... Века приходят и уходят... Быть неспособным состариться — ужасно... Смерть — не самое страшное... Можешь ли ты представить, каково это — переживать века, каждый день сталкиваясь с одними и теми же пустыми заботами...
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Count Dracula Отсутствие любви — самая жалкая боль.
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Count Dracula [Слышится вой] Послушай...
[Больше воя]
Count Dracula [Слышится вой] Послушай. Дети ночи создают свою музыку.
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Граф Дракула Смерть — это не самое страшное. Есть вещи ужаснее смерти.
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Warden Пациент, который пришёл вчера, сейчас в припадке.
Van Helsing Который именно?
Warden Тот, что корову укусил.
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Люси Харкер Вера — это способность человека верить в то, что он знает как неправду.
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Jonathan Harker Захватите его. Этот человек убил графа.
Town official Вы это сделали? Этим колом?
Van Helsing Да. Но по срочной необходимости.
Town official Это решит суд. Вы арестованы, доктор Гельсинг. Арестуйте этого человека.
Clerk Арест? Вы просите меня арестовать его?
Town official Да.
Clerk Я арестовывать не буду.
Town official Тогда позовите полицию.
Clerk Все ушли.
Town official Тогда везите его в тюрьму.
Clerk Там больше некому его охранять.
Town official Тогда вы должны арестовать его сами. Ведь вы служащий города.
Clerk А как я это сделаю? Мне нужны оружие.
Town official Ну же. Делай.
Clerk Не могу. Я безоружен.
Town official Тем не менее. Вы должны арестовать этого человека.
Van Helsing Куда вы меня повезёте?
Clerk Сам не знаю. Ты, кажется, заключённый.
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Граф Дракула [субтитры] Время — это бездна...
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Граф Дракула Документ, договор на дом, я подпишу его немедленно.
Джонатан Харкер Да, но мы ещё не обсудили цену.
Граф Дракула Это мелочь между джентльменами. Я приму любую справедливую цену, которую вы посчитаете нужной.
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Lucy Harker Реки продолжают течь без нас.
Count Dracula Ты и половины не знаешь.
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Count Dracula Ах, юноша, ты словно эти крестьяне, что не могут понять душу охотника.
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Lucy Harker Бог далеко, когда он нам нужен.
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Lucy Harker Спасение приходит только от нас самих. И можешь быть уверена — даже самое немыслимое меня не остановит.
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Lucy Harker Смерть окружает нас. Мы все во власти её. Реки продолжают течь без нас. Время уносится прочь. Даже звёзды странным образом к нам тянутся. Только смерть — это неизбежно. Только смерть — жестока.
Count Dracula Смерть — это жестокость по отношению к ничего не подозревающим. Но именно это я жестокостью не считаю. Жестоко — когда хочешь умереть, а не можешь. Отдашь мне немного своей любви...
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