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Виктория и Абдул Виктория и Абдул
Киноафиша Фильмы Виктория и Абдул Отзывы о фильме «Виктория и Абдул»
Victoria and Abdul Виктория и Абдул 2017 / США / Великобритания
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Виктория и Абдул»

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Фильм Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях. Королева Виктория взошла на трон в 1837 году. Но Фрирз сосредоточен на последних годах ее правления. В 1887 у нее появился слуга Абдул Карим (Али Фазал). Вместе со своим соотечественником (Адиль Ахтар) он был привезен из Индии, чтобы торжественно вручить Виктории монету мохур в качестве подарка на золотой юбилей. Получил он столь неоднозначную должность не за выдающиеся заслуги и не против своей воли. Просто Абдул…

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