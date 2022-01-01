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Фильм Стивена Фрирза «Виктория и Абдул» основан на реальных событиях. Королева Виктория взошла на трон в 1837 году. Но Фрирз сосредоточен на последних годах ее правления. В 1887 у нее появился слуга Абдул Карим (Али Фазал). Вместе со своим соотечественником (Адиль Ахтар) он был привезен из Индии, чтобы торжественно вручить Виктории монету мохур в качестве подарка на золотой юбилей. Получил он столь неоднозначную должность не за выдающиеся заслуги и не против своей воли. Просто Абдул…