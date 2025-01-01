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Киноафиша Фильмы На хуторе у леса Цитаты из фильма На хуторе у леса

Цитаты из фильма На хуторе у леса

Радим Звон Знаешь, везде лягушки так надоедливо квакать. А тут... они просто звучат так:
[имитирует звук]
Радим Звон у - у - у ...
Звонова Выше, Радим.
Радим Звон [меняет голос] у - у - у - у - у - у -...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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