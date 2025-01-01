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На хуторе у леса
Цитаты из фильма На хуторе у леса
Цитаты из фильма На хуторе у леса
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Цитаты
Радим Звон
Знаешь, везде лягушки так надоедливо квакать. А тут... они просто звучат так:
[имитирует звук]
Радим Звон
у - у - у ...
Звонова
Выше, Радим.
Радим Звон
[меняет голос]
у - у - у - у - у - у -...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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