Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сальвадор Сальвадор
Киноафиша Фильмы Сальвадор Кадры из фильма «Сальвадор»
Salvador Сальвадор 1986 / Великобритания / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кадры из фильма «Сальвадор»

Вся информация о фильме
Сальвадор (1986) - фото 1 Сальвадор (1986) - фото 2 Сальвадор (1986) - фото 3
Сальвадор (1986) - фото 4 Сальвадор (1986) - фото 5
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши