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Киноафиша Фильмы Сальвадор Цитаты из фильма Сальвадор

Цитаты из фильма Сальвадор

John Cassady Чтобы узнать правду, надо приблизиться. Подойдёшь слишком близко — умрёшь.
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Richard Boyle [своим пленителям] Надеюсь, у вас у всех будет анальный гепатит!
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Doctor Rock Лучшее в латиноамериканках — они не говорят по-английски.
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Doctor Rock А какой у тебя знак?
Pauline Axelrod Стоп.
Doctor Rock Очень мило. Я думал, когда мокро — скользко.
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Ambassador Thomas Kelly [о правительстве в Сальвадоре] Патологический убийца справа, Бог знает кто слева и безвольное болото посередине.
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Richard Boyle Что такое отряды смерти, если не детище ЦРУ? Но ты будешь работать с ними, потому что они против Москвы!
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Colonel Bentley Hyde Sr. На твоём месте я бы поскорее обул резиновые ботинки и рванул в аэропорт.
Richard Boyle Знаешь, ты здесь отлично приживёшься, ты в курсе? Ты звучишь как настоящий бандит.
[похлопывает Бентли по плечу и уходит]
Colonel Bentley Hyde Sr. Ид#т п#р#с!
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Carlos [о Сальвадоре] Бога больше нет.
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Richard Boyle Я не просто чёртов ирландец... Я чёртов викинг!
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Doctor Rock Здесь убивают людей, Бойл!
Richard Boyle Ты веришь всему, что пишут в газетах?
Doctor Rock Да, верю!
Richard Boyle Да брось, чувак, тебе тут понравится.
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Doctor Rock Послушай, Рич, можно я сегодня у тебя переночую? Мне деваться некуда, мужик, я хоть в душе посплю — какая разница.
Richard Boyle Тебе бы лучше еще косяк закурить, потому что у меня для тебя плохие новости. Места нет. Нас выселили, мужик, мы собирались к тебе с Мириам...
Doctor Rock Ты хочешь сказать, что я отдал тебе свои последние двести баксов, а места нет?
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Richard Boyle [его жена ушла от него] Брак, заключённый в аду... может, она вернётся.
Doctor Rock [указывает на беспорядок в квартире] Конечно. Кто же мог оставить всё это?
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María Я не могу выйти замуж за разведённого!
Richard Boyle Боже!
María А ты, Ричард, во всех отношениях плохой католик.
Richard Boyle Почему я плохой католик?
María Ты живёшь в грехе. Ты пьёшь!
Richard Boyle Ладно, да, иногда...
María Ты спишь со многими женщинами... Ты куришь марихуану?
Richard Boyle Нет, это был Рок! Он хулиган!
María И ты врёшь. Ты хитрый убл#док! Что в тебе хорошего или порядочного? На какое искупление ты можешь надеяться?
Richard Boyle Ну, наверное, никакого, но послушай... хорошо, ты права, я чёртов лис, в этом нет сомнений. Но подумай вот о чём... Если бы я ходил в церковь, я не был там тридцать лет, но если бы начал ходить и исповедовался, и вместе с причастием — было бы здорово! Мы могли бы пойти к архиепископу Ромеро, он меня знает, он меня очень любит. Я мог бы стать его католическим работником, это было бы прекрасно, я мог бы взять маленькую корзинку и собирать монеты...
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Doctor Rock Вьетнам, знаешь, Вьетнам? То есть, мы тут вторгаемся или как?
Female U.S. soldier Я не понимаю, о чём ты. Я тогда была ещё молодой. Слушай, у меня приказ не разговаривать с прессой, ясно? И ты странный, так что отстань.
Doctor Rock Да что ты, я не из прессы!
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Doctor Rock [на двери Бойла есть записка] Что тут написано?
Richard Boyle «Иди н#х» по-итальянски.
Richard Boyle [видит комнату и мнет записку] Чёрт, она уехала обратно к родителям в Италию. Чёрт побери!
Doctor Rock Жаль, Ричард. Но хоть телевизор оставила.
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Jack Morgan - State Department Analyst Ты хочешь войти в историю как человек, который проиграл Сальвадору?
Ambassador Thomas Kelly Это совсем не в этом дело! Речь идёт о человеческих жизнях! Мы не играем в какую-то компьютерную игру! Чёрт побери, история? Господи!
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John Cassady Знаешь, что делало таких фотографов, как Роберт Капа, великими, Рич? Их не гоняло бабло, они ловили благородство человеческих страданий!
Richard Boyle Это был отличный кадр в Испании. Тот, где он летит в воздухе.
John Cassady Да, но там было больше, чем просто тела, Рич. Он понял... почему они умирали.
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Doctor Rock [о Рональде Рейгане] Ты можешь поверить, что следующий президент Соединённых Штатов — нормальный мужик, а не шимпанзе? Ну, разве это не удручает?
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Richard Boyle [пьяный] Кэти, поговори с Марией. Мне надо вернуть Марию. Просто поговори с отцом Полом, она его послушает.
Cathy Moore Ричард, тебе сорок два года. Ты мог бы быть её отцом, забудь о ней.
Richard Boyle Я влюблён в неё!
Doctor Rock [тоже пьян] Я люблю тебя, Ричард.
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Richard Boyle Ходят упорные слухи, сэр, что вы — глава отрядов смерти, терроризирующих сельскую местность вокруг города!
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Richard Boyle Вот почему ты здесь, полковник? Какая-то поствьетнамская травма, что ли, и тебе нужен повтор? Ты вливаешь сюда сто двадцать миллионов баксов, превращаешь это место в военную зону, чтобы устраивать парады вертолётов в небе?
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Cop in San Francisco Мистер Бойл, ваша лицензия аннулирована. Вы управляете автомобилем без прав, без регистрации и без страховки. У вас четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости, по всем выписаны ордера. И сорок три неоплаченных штрафа за парковку!
Richard Boyle Чёрт!
Cop in San Francisco Ваша машина — нелегальна. Даже ваша пресс-карта просрочена!
Richard Boyle [выглядит удивлённым, хотя прекрасно понимает] Моя пресс-карта просрочена? Чёрт...
Cop in San Francisco Вас забирают.
Richard Boyle [его арестовывают] Ой, э-э, послушайте, я не тот Ричард Бойл, такое постоянно случается! Есть другой Ричард Бойл...
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Colonel Bentley Hyde Sr. [говорит с Бойлом] Знаешь, если бы ты был вьетнамцем, то работал бы в лагере перевоспитания, копая репу!
Richard Boyle Ой, я никогда особенно не любил репу, полковник. И не видишь же, чтобы я подавал заявление на вьетнамское гражданство, да?
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Richard Boyle [в ярости от того, как повстанцы обращаются с пленными] Это ваше понимание справедливости?!
Rebel Woman [на испанском] Это необходимо!
Richard Boyle [его оттаскивают двое повстанцев] Ты стал таким же, как они! Ты стал таким же, как они!
Rebel Youth Это война! У тебя нет на это духу! Убирайся!
Richard Boyle [Оборачивается в последний раз] ТЫ СТАЛ ТАКИМ ЖЕ, КАК ОНИ!
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Richard Boyle Левак, полковник? Эх, может быть. Но я не коммунист. А вы, ребята, никогда не можете отличить одно от другого!
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John Cassady Они стреляют не только в индейцев... они стреляют в нас!
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Richard Boyle [он и его друг обыскиваются войсками] Что бы ни случилось, понял, не ложись на землю.
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Доктор Рок Ты постоянно несёшь эту журналистскую чушь, знаешь об этом? Ни одной статьи я не видел
Ричард Бойл Я написал книгу! "Цветок Дракона"!
Доктор Рок "Цветок Дракона"? Это было десять лет назад, Бойл!
Ричард Бойл Это было большое разоблачение!
Доктор Рок Десять лет назад! Что ты написал с тех пор?
Ричард Бойл Статьи.
Доктор Рок Какие статьи?
Ричард Бойл Я писал для правого издания в Сальвадоре про партизан.
Доктор Рок [саркастично] А, то самое в Сальвадоре? О, да, я читал, вся моя семья читала! Все видели ту статью, Бойл!
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Major Maximiliano 'Max' Casanova [говорит своим подельникам] Итак... кто из вас избавит меня от этого Ромеро?
[несколько мужчин встают. Майор Макс подходит к одному из них и даёт ему одну пулю]
Major Maximiliano 'Max' Casanova Ты станешь легендой!
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Richard Boyle [лежа в гамаке с Марией] Насколько здесь всё плохо, а?
Doctor Rock [указывает на Марию] Если бы у меня было что-то подобное, мне бы полегчало.
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Doctor Rock [бормочет на плохом испанском, пытаясь купить выпивку]
Richard Boyle Ты ублюдок. Ты понял, что ты только что сказал?
Doctor Rock Что?
Richard Boyle Ты сказал, что заплатишь ей через два менструальных цикла, идиот!
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Priest Просто покайся. Измени свои пути.
Richard Boyle Это будет немного сложно.
Priest Если любишь эту женщину, будешь готов меняться.
Richard Boyle Ладно, я всё ещё могу иногда выпить и покурить травку, да? Это нормально?
Priest Двенадцать «Отче наш», десять «Радуйся, Мария» и акт покаяния.
Richard Boyle И всё?
Priest Проси Господа о прощении от всего сердца.
Richard Boyle От всего сердца... Если бы я знал это раньше, пришёл бы задолго до этого.
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Priest Вы исповедуете католическую веру?
Richard Boyle ...Не совсем.
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John Cassady Я сделал кадр! Я сделал кадр!
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Doctor Rock Это самая огромная чёртова игла, что я когда-либо видел!
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Richard Boyle [пьяно размахивает лезвием перед бандитами, окружающими его] Вам придётся меня х#р убить. Живьём вы меня не возьмёте!
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Richard Boyle Вы позволили им закрыть университеты, вы позволили им уничтожить лучшие умы страны, вы позволили им убивать кого захотят, вы позволили им уничтожить Католическую церковь, вы позволили им делать всё это, потому что они не коммунисты! И это, полковник, — бред сивой кобылы!
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Richard Boyle Слушай, я думаю, в Сальвадоре скоро всё взорвётся. Я подумал, если вы сможете достать мне новый пресс-карту и две штуки баксов, я смогу раздобыть для вас кое-что стоящее. Что скажете?
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Pauline Axelrod Как думаешь? Ходят слухи, что они прорвались через блокпост и завязалась перестрелка.
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Major Maximiliano 'Max' Casanova Сеньор, в Сальвадоре нет отрядов смерти. Возмущение народа коммунистической угрозой никто не сможет остановить или организовать.
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Boyle's Wife Что? Ты не можешь так просто сюда войти!
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Pauline Axelrod Ты настоящий чёртов профи, Бойл!
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Army Lieutenant Сначала я возьму твои руки, потом ноги! Потом возьму твои яйца, звучит как веселая игра?
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Doctor Rock [не понимает, что ему говорят на испанском с оскорблениями] И тебе тоже, Джек!
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Richard Boyle [его последние слова] Ты не представляешь, каково в Сальвадоре! Ты понятия не имеешь! Мария! *Мария!*
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Richard Boyle [о архиепископе Ромеро] Очень хороший человек. Человек народа, человек Божий. Знаешь, Док, говорят, этот человек получит Нобелевскую премию мира.
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Major Maximiliano 'Max' Casanova [в рекламном ролике] Как вам хорошо известно, я выступаю за национализм, закон и порядок, а также экономическое процветание. И что не менее важно — я за церковь... и за мирный Сальвадор!
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Roberto [пытается заставить Бойла заплатить долг] Я пытаюсь управлять рестораном, а не еб### банком!
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John Cassady Я думал, ты мёртв.
Richard Boyle Мёртв? Да я что, так ужасно выгляжу?
John Cassady Да.
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Richard Boyle Выйдешь за меня?
María Что?
Richard Boyle Мы могли бы создать семью!
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Richard Boyle [о его девушке] Я же говорю, они могут прийти сегодня ночью, забрать её и тоже убить!
Ambassador Thomas Kelly Ричард, Ричард... это не имеет к нам никакого отношения. И ты знаешь законы этой страны. Ей придётся вернуться в свой родной город.
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Richard Boyle Джон! Джон! Ты, блин, не такой уж и волшебник!
John Cassady Сегодня я такой, Бойл.
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Richard Boyle Люди проголосуют за Дональда Дака или Чингисхана, или за того, кого им скажет местный коп, потому что если нет,
[показывает фото мёртвого мальчика]
Richard Boyle вот что происходит!
Pauline Axelrod И ты настоящий чёрт побери профи, Бойл, вот почему ты не можешь продержаться и двух недель на телевидении.
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Jack Morgan - State Department Analyst Знаешь, меня часто просят, такие, как ты, заглянуть в мою совесть. И время от времени я это делаю.
Richard Boyle И что же ты там находишь, Джек?
Jack Morgan - State Department Analyst Что бы мы ни наделали здесь, альтернатива была бы в десять раз хуже!
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María Я всегда мечтала поехать в Калифорнию.
Richard Boyle Там сплошное безумие. Не то что в Сальвадоре.
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Richard Boyle В этой стране можно прожить на триста баксов в год!
Doctor Rock [рыщет в рюкзаке Бойла] Что за х###ва это?!
Richard Boyle Перцовый баллончик.
Doctor Rock Перцовый? Для чего?
Richard Boyle Дикие собаки.
Doctor Rock Дикие собаки — это бред! Ты же меня всё время обманывал, да?
Richard Boyle Хочешь, чтобы я был с тобой честен?
Doctor Rock Нет!
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Jack Morgan - State Department Analyst Эй, Бойл. Я думал, ты мёртв!
Richard Boyle Хорошо, надо больше, чем просто желать.
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Doctor Rock [машет бутылкой с пивом в сторону гангстеров] Ну что, ублюдки, как вам такие шансы, а?
[пытается сломать конец бутылки, но она не ломается]
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