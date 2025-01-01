Cop in San Francisco Мистер Бойл, ваша лицензия аннулирована. Вы управляете автомобилем без прав, без регистрации и без страховки. У вас четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости, по всем выписаны ордера. И сорок три неоплаченных штрафа за парковку!

Cop in San Francisco Ваша машина — нелегальна. Даже ваша пресс-карта просрочена!

Richard Boyle [выглядит удивлённым, хотя прекрасно понимает] Моя пресс-карта просрочена? Чёрт...

Cop in San Francisco Вас забирают.