MaríaИ ты врёшь. Ты хитрый убл#док! Что в тебе хорошего или порядочного? На какое искупление ты можешь надеяться?
Richard BoyleНу, наверное, никакого, но послушай... хорошо, ты права, я чёртов лис, в этом нет сомнений. Но подумай вот о чём... Если бы я ходил в церковь, я не был там тридцать лет, но если бы начал ходить и исповедовался, и вместе с причастием — было бы здорово! Мы могли бы пойти к архиепископу Ромеро, он меня знает, он меня очень любит. Я мог бы стать его католическим работником, это было бы прекрасно, я мог бы взять маленькую корзинку и собирать монеты...
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Doctor RockВьетнам, знаешь, Вьетнам? То есть, мы тут вторгаемся или как?
Female U.S. soldierЯ не понимаю, о чём ты. Я тогда была ещё молодой. Слушай, у меня приказ не разговаривать с прессой, ясно? И ты странный, так что отстань.
Richard BoyleХодят упорные слухи, сэр, что вы — глава отрядов смерти, терроризирующих сельскую местность вокруг города!
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Richard BoyleВот почему ты здесь, полковник? Какая-то поствьетнамская травма, что ли, и тебе нужен повтор? Ты вливаешь сюда сто двадцать миллионов баксов, превращаешь это место в военную зону, чтобы устраивать парады вертолётов в небе?
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Cop in San FranciscoМистер Бойл, ваша лицензия аннулирована. Вы управляете автомобилем без прав, без регистрации и без страховки. У вас четыре неоплаченных штрафа за превышение скорости, по всем выписаны ордера. И сорок три неоплаченных штрафа за парковку!
Doctor RockЭто самая огромная чёртова игла, что я когда-либо видел!
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Richard Boyle[пьяно размахивает лезвием перед бандитами, окружающими его]Вам придётся меня х#р убить. Живьём вы меня не возьмёте!
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Richard BoyleВы позволили им закрыть университеты, вы позволили им уничтожить лучшие умы страны, вы позволили им убивать кого захотят, вы позволили им уничтожить Католическую церковь, вы позволили им делать всё это, потому что они не коммунисты! И это, полковник, — бред сивой кобылы!
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Richard BoyleСлушай, я думаю, в Сальвадоре скоро всё взорвётся. Я подумал, если вы сможете достать мне новый пресс-карту и две штуки баксов, я смогу раздобыть для вас кое-что стоящее. Что скажете?
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Pauline AxelrodКак думаешь? Ходят слухи, что они прорвались через блокпост и завязалась перестрелка.
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Major Maximiliano 'Max' CasanovaСеньор, в Сальвадоре нет отрядов смерти. Возмущение народа коммунистической угрозой никто не сможет остановить или организовать.
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Boyle's WifeЧто? Ты не можешь так просто сюда войти!
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Pauline AxelrodТы настоящий чёртов профи, Бойл!
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Army LieutenantСначала я возьму твои руки, потом ноги! Потом возьму твои яйца, звучит как веселая игра?
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Doctor Rock[не понимает, что ему говорят на испанском с оскорблениями]И тебе тоже, Джек!
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Richard Boyle[его последние слова]Ты не представляешь, каково в Сальвадоре! Ты понятия не имеешь! Мария! *Мария!*
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Richard Boyle[о архиепископе Ромеро]Очень хороший человек. Человек народа, человек Божий. Знаешь, Док, говорят, этот человек получит Нобелевскую премию мира.
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Major Maximiliano 'Max' Casanova[в рекламном ролике]Как вам хорошо известно, я выступаю за национализм, закон и порядок, а также экономическое процветание. И что не менее важно — я за церковь... и за мирный Сальвадор!
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Roberto[пытается заставить Бойла заплатить долг]Я пытаюсь управлять рестораном, а не еб### банком!