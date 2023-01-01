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Сальвадор
Сальвадор, 1986: актеры и роли
Salvador
Сальвадор
1986 / Великобритания / США
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Сальвадор, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Джеймс Вудс
James Woods
Джеймс Белуши
James Belushi
Майкл Мерфи
Michael Murphy
Джон Сэвэдж
John Savage
Эльпидия Каррильо
Elpidia Carrillo
Тони Плана
Tony Plana
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