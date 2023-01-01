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Сальвадор Сальвадор
Киноафиша Фильмы Сальвадор Сальвадор, 1986: актеры и роли
Salvador Сальвадор 1986 / Великобритания / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Сальвадор, 1986: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун Оливер Стоун Oliver Stone
В ролях
Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Джеймс Белуши Джеймс Белуши James Belushi Майкл Мерфи Майкл Мерфи Michael Murphy Джон Сэвэдж Джон Сэвэдж John Savage Эльпидия Каррильо Эльпидия Каррильо Elpidia Carrillo Тони Плана Тони Плана Tony Plana
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