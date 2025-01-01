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Киноафиша Фильмы Человек-невидимка Цитаты из фильма Человек-невидимка

Цитаты из фильма Человек-невидимка

The Invisible Man Человек-невидимка может править миром. Никто не увидит, как он приходит, никто не увидит, как он уходит. Он слышит каждую тайну. Он может грабить, насиловать и убивать!
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The Invisible Man Начнём с террора, пару убийств тут и там, убийства великих людей, убийства мелких — ну, чтобы показать, что для нас нет разницы. Я даже пару поездов могу пустить под откос... просто пальцы на горле дежурного, вот и всё.
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The Invisible Man Принятые мной препараты будто зажгли мой мозг. Вдруг я осознал ту силу, что во мне — силу править, заставлять мир ползать у моих ног.
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The Invisible Man Я даю тебе последний шанс оставить меня в покое.
Const. Jaffers Ты мне даёшь последний шанс? Ты совершил нападение, вот что ты сделал, и теперь пойдёшь со мной в участок. Пошли. Спокойно, если не хочешь, чтобы я надел на тебя наручники.
The Invisible Man Стой, где стоишь. Ты не понимаешь, что делаешь.
Const. Jaffers Я отлично знаю, что делаю. Пошли.
Man in Pub Держите его!
Man in Pub # 2 Закройте его!
The Invisible Man Ну всё, придурки. Вы сами напросились! Всё могло бы быть по-другому, если бы вы просто оставили меня в покое. Вы довели меня до безумия своим пялящимся взглядом через замочные скважины и шторами, а теперь вы за это поплатитесь! Вам же интересно, кто я на самом деле, да? Ладно! Я вам покажу!
[Невидимый человек снимает резиновый нос и очки и бросает их в зрителей]
The Invisible Man Вот вам сувенир, и вот тебе. Я покажу вам, кто я — и ЧТО я такое!
[Невидимый человек, безумно смеясь, снимает бинты и накладные волосы]
Const. Jaffers Смотрите! Он весь сгнил!
The Invisible Man Э? Как тебе такое, а?
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The Invisible Man [поёт] "Вот идём мы собирать орешки в мае / орешки в мае / орешки в мае / вот идём мы собирать орешки в мае / в холодное и морозное утро."
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The Invisible Man Надеюсь, твоя машина застрахована, Кемп. Боюсь, сейчас случится неприятная авария. Очень неприятная авария!
Dr. Kemp Гриффин, я сделаю всё! Всё, что ты попросишь!
The Invisible Man Правда? Отлично. Сиди, где сидишь. Я выйду, отпущу ручник и слегка поддам тебе толчок. Ты мягко покатишься вниз и через ограду, потом тебя ждет настоящий кайф километров на сто, пока ты не врежешься в камень, потом сделаешь сальто и, вероятно, сломаешь руки, а в конце — шикарный финиш с переломом шеи! Ну, прощай, Кемп. Я всегда говорил, что ты грязный трусишка. А теперь ты ещё и грязная подлая крыса. Прощай.
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The Invisible Man [в маслянистом, угрожающем голосе] Бояться не стоит, Кемп. Мы — партнёры.
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Old Man Это фокус, вот что это такое. Я однажды видел, как парень заставил арахис исчезнуть.
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[первые реплики]
Man in Pub Ты слышал про маленького Вилли миссис Мэйсон? Отправила его в школу, а нашли его зарытым в сугроб по пояс.
Man in Pub # 2 Как его достали?
Man in Pub Приехала пожарная машина, вставили шланг, качали в обратную сторону и высосали его.
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Const. Jaffers Он невидим, вот в чём дело. Если он снимет с себя остальную одежду, мы никогда его не поймаем.
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Const. Jaffers Как я могу надеть наручники на грёбаную рубашку?
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The Invisible Man Власть, говорю! Власть войти в золотые хранилища государств, в тайны королей, в Святая Святых; власть заставить толпы визжать от ужаса при прикосновении моего маленького невидимого пальца. Даже Луна меня боится, до смерти боится! Весь мир до смерти боится!
[видя, как полицейские псы и копы приближаются к дому]
The Invisible Man Вот как я понимаю. Кемп не мог уснуть. Ему пришлось спуститься вниз. Он испугался. Я доверился Кемпу. Рассказал ему свой секрет, и он дал мне слово чести. Ты должна уйти сейчас, Флора.
Flora Cranley Я хочу помочь тебе.
The Invisible Man Тебе больше нечего здесь делать, дорогая, кроме как уйти. Я вернусь. Клянусь, я вернусь, потому что я их победю. Иди сейчас, дорогая.
Flora Cranley Нет, я хочу остаться. Ты должна спрятаться.
The Invisible Man Не волнуйся, весь мир — моё укрытие. Я могу стоять среди них днем и ночью и смеяться над ними.
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Insp. Bird [по телефону] Откуда ты говоришь, Джефферс? Гостиница Львиная Голова, да? Ты сказал — невидимый человек? Ну-ну! В следующий раз добавляй туда больше воды!
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The Invisible Man Если попытаешься сбежать через окно, я последую за тобой, и никто в мире не спасёт тебя.
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The Invisible Man Положи в машину тёплый коврик. На улице холодно, когда приходится ходить голым.
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Dr. Kemp [слышит, как издалека часы отбивают десять и думает, что он один] 10 часов. В 10 часов он хотел меня убить!
The Invisible Man Думаю, этого достаточно, Кемп. Остановимся здесь. Уже десять. Я пришёл с тобой, чтобы сдержать обещание.
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The Invisible Man Оставь это в покое и уходи отсюда!
Herbert Hall Послушай, это мой дом или твой?
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The Invisible Man [удушая добровольного поисковика] Вот я и здесь. Не радует ли тебя, что ты меня нашёл?
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Villager Я шёл домой за обедом, сэр, как вдруг что-то схватило мою шляпу и швырнуло её в пруд.
Insp. Bird Сколько ты выпил по дороге домой?
Villager Всего пару, сэр. И всё.
Insp. Bird Пара стопок и порыв ветра. Ну и сказочка!
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Человек-невидимка [его последние слова] Я знал, что ты придёшь за мной, Флора. Я хотел вернуться к тебе. Моя дорогая... Я потерпел неудачу. Я вмешался в то, что человеку трогать нельзя.
Флора Кренли Папа, иди скорее.
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The Invisible Man [раздевание] Они сами напросились, эти деревенские. Им это устроит небольшой шок, будет что домой рассказать. Неплохая сказка на ночь для детей, если захотят.
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Farmer Извините, сэр. В моём амбаре кто-то дышит.
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Dr. Cranley Моноцейн — ужасный наркотик.
Dr. Kemp Никогда о таком не слышал.
Dr. Cranley Ты и не слышал бы, Кемп. Его сейчас вообще не используют. Я даже не знал, что его ещё делают. Это препарат, получаемый из цветка, растущего в Индии. Он забирает цвет у всего, к чему прикасается. Несколько лет назад его пытались применять для отбеливания тканей. Отказались, потому что он разрушал материал.
Dr. Kemp Не очень-то и ужасно звучит.
Dr. Cranley Да, знаю, но есть и другое, Кемп. Его испытывали на каком-то бедном животном — кажется, собаке. Вводили подкожно, и собака становилась мраморно-белой, как статуя.
Dr. Kemp Вот как?
Dr. Cranley Да, и она с ума сходила.
Dr. Kemp Ты, наверное, не думаешь...
Dr. Cranley Только молюсь, чтобы Гриффин не связывался с этой жуткой дрянью.
Dr. Kemp Он никогда не тронет ничего, что с безумием связано.
Dr. Cranley Возможно, он и не знает. Я случайно нашёл этот эксперимент в старой немецкой книге. Английские книги описывают только отбеливающий эффект. Они были напечатаны ДО немецкого эксперимента.
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The Invisible Man Есть одна-две вещи, которые ты должен понять, Кемп. Я всегда должен прятаться час после еды. Еда видна внутри меня, пока не переварится. Я могу работать только в ясную, светлую погоду. Если я работаю под дождём, вода видна на моей голове и плечах. В тумане меня видно — словно пузырь. В задымлённых городах сажа оседает на мне, пока не появляется тёмный контур. Ты всегда должен быть рядом, чтобы вытирать мои ноги. Даже грязь под ногтями выдала бы меня. Сначала трудно спускаться по лестнице. Мы так привыкли смотреть на ноги. Но это мелкие трудности. Мы найдём способы всё преодолеть.
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The Invisible Man Я собирался вернуться таким, каким был, когда ты меня в последний раз видел, но эти идиоты не дали мне спокойно работать. Пришлось им преподать урок.
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The Invisible Man Ты настоящий друг, Кемп, человек, которому можно доверять. Сейчас у меня нет времени, но поверь — так же верно, как луна уйдёт за горизонт, а солнце взойдёт, я убью тебя завтра ночью. Я убью тебя, даже если ты спрячешься в самой глубокой пещере на Земле. В десять часов завтра ночью я убью тебя!
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The Invisible Man Я замёрз. Холодно так, что можно сбить сосульки с эскимоса.
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Dr. Cranley Думаю, нам нужно сказать полиции, что Гриффин пропал... но только что он пропал.
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The Invisible Man Я же говорил — не беспокой меня!
Jenny Hall Это всего лишь горчица, сэр. Я забыла её.
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Flora Cranley Он был таким странным в последние дни перед уходом. Такой взволнованный и напряжённый. И всё же не произнёс ни слова, чтобы объяснить. Я никогда не видела его таким раньше. Он всегда так горел желанием рассказывать мне о своих экспериментах.
Dr. Kemp Он вмешивался в то, чего мужчинам лучше не трогать.
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The Invisible Man Я пришёл сюда ради тишины и уединения. Я провожу сложный эксперимент. Меня должны оставить в покое. Это жизненно важно! Это вопрос жизни и смерти — чтобы меня оставили в покое. Вы не понимаете.
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Insp. Bird Я скажу тебе, что я думаю о твоём невидимом человеке. Это обман! Хороший бизнес для трактира, а, мистер Холл?
Herbert Hall А если я ломанусь, чтобы продать галлон пива?
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The Invisible Man Твой отец? Умный? Ха! Ты думаешь, он мне поможет? У него мозги, как у ленточного червя, как у личинки рядом с моими! Ты не видишь, что это значит? Власть! Власть править! Заставить мир ползать у моих ног!
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The Invisible Man [после ограбления банка] Вот и ты! Подарок от Человека-невидимки! Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Ха-ха-ха!
[поёт]
The Invisible Man Вверх и вниз по городской дороге, Вход и выход из орла, Вот как деньги ходят, Бабки летают!
[кричит]
The Invisible Man Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Деньги! Деньги!
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The Invisible Man Вы одни в доме?
Dr. Kemp Да.
The Invisible Man Хорошо, уходи сейчас. Если поднимешь на меня палец — ты мертвец. Я силён, и задушу тебя.
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Policeman Вот, быстро, сэр! Я услышал шаги снаружи, тихие шаги — как босые ноги.
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Dr. Kemp Там будет охрана.
The Invisible Man Охрана? И что, охрана что-то сможет, ты дурак?
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[последние слова]
Флора Кренли Папа, скорее!
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Dr. Kemp Безопасно? Говорю тебе, он не человек! Он может пройти сквозь всё — стены тюрьмы, всё!
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Dr. Kemp Твой отец — учёный, Флора. Он открыл больше, чем кто-либо в мире, о сохранении продуктов, и Джек с мной наняли, чтобы помочь ему. Это простая, обычная работа. В ней нет романтики, но она спасает сотни жизней и тысячи животов от боли.
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Dr. Kemp Ему на тебя плевать, Флора. Ему никогда не будет важнее ничего, кроме пробирок и химикатов.
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The Invisible Man [говорит сам с собой] Есть обратный путь, болван. Обязательно есть обратный путь!
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The Invisible Man [говорит сам с собой] Есть выход. Черт возьми, есть выход! Если бы они только оставили меня в покое.
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The Invisible Man Вас теперь устраивает! Вы, дураки! На самом деле всё просто, если ты умен! Несколько смешанных химикатов — вот и всё. А плоть, кровь и кости просто — исчезают.
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The Invisible Man Думаешь, я сбегу как простой преступник? Тебе нужен урок. Думаю, я тебя задушу!
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Insp. Bird [по телефону] Откуда вы звоните, Джефферс? Гостиница «Львиная голова», да? Вы говорите, невидимый человек? Послушайте, в следующий раз разбавляйте это водой получше!
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The Invisible Man Однажды я расскажу тебе всё. Сейчас нет времени.
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The Invisible Man Я начал пять лет назад, тайно. Работал всю ночь, каждую ночь, до самого рассвета. Тысяча экспериментов. Тысяча неудач. И вот, наконец, великий, чудесный день.
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The Invisible Man Великий, чудесный день. Последняя маленькая доза наркотиков.
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Dr. Kemp Пустить их?
The Invisible Man Да, конечно, пускай войдут. Я пойду приготовлюсь в своей комнате. Я встречусь с Флорой — наедине.
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The Invisible Man [Кемп идёт к входной двери] Я сказал — гостиная, Кемп. А если попытаешься сбежать через окно, я последую за тобой, и никто на свете не спасёт тебя.
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Jenny Hall Бутылку Басс, Герберт.
Herbert Hall Держи, дорогая.
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Radio Host Я должен прервать танцевальную музыку на минуту. У меня срочное сообщение от полицейского управления. Сегодня вечером мы сообщили о невидимом человеке. Это сообщение теперь подтверждено! Похоже, что неизвестный человек с помощью научных методов сделал себя невидимым. Он напал и убил инспектора полиции и сейчас находится на свободе. Начальник полиции обращается к общественности с просьбой помочь и содействовать. Желающих принять участие в поисках просят явиться завтра утром в местное отделение полиции. Невидимый человек действует без одежды.
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Millie Вот горчица, мэм.
Jenny Hall Ты меня с ума сведёшь своей медлительностью. Вот, возьми ужин господина и забыла про горчицу. А он хотел, чтобы его оставили в покое!
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The Invisible Man Я хочу остаться один — и чтобы меня не беспокоили.
Jenny Hall Я прослежу, чтобы вас никто не потревожил, сэр.
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Dr. Cranley Флора волнуется за Гриффина.
Dr. Kemp Неудивительно. Я думал, что он хотя бы мог бы дать о себе знать.
Dr. Cranley Странная вещь.
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