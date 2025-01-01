The Invisible Man
Я даю тебе последний шанс оставить меня в покое.
Const. Jaffers
Ты мне даёшь последний шанс? Ты совершил нападение, вот что ты сделал, и теперь пойдёшь со мной в участок. Пошли. Спокойно, если не хочешь, чтобы я надел на тебя наручники.
The Invisible Man
Стой, где стоишь. Ты не понимаешь, что делаешь.
Const. Jaffers
Я отлично знаю, что делаю. Пошли.
Man in Pub
Держите его!
Man in Pub # 2
Закройте его!
The Invisible Man
Ну всё, придурки. Вы сами напросились! Всё могло бы быть по-другому, если бы вы просто оставили меня в покое. Вы довели меня до безумия своим пялящимся взглядом через замочные скважины и шторами, а теперь вы за это поплатитесь! Вам же интересно, кто я на самом деле, да? Ладно! Я вам покажу!
[Невидимый человек снимает резиновый нос и очки и бросает их в зрителей]
The Invisible Man
Вот вам сувенир, и вот тебе. Я покажу вам, кто я — и ЧТО я такое!
[Невидимый человек, безумно смеясь, снимает бинты и накладные волосы]
Const. Jaffers
Смотрите! Он весь сгнил!
The Invisible Man
Э? Как тебе такое, а?