The Invisible Man Я даю тебе последний шанс оставить меня в покое.

Const. Jaffers Ты мне даёшь последний шанс? Ты совершил нападение, вот что ты сделал, и теперь пойдёшь со мной в участок. Пошли. Спокойно, если не хочешь, чтобы я надел на тебя наручники.

The Invisible Man Стой, где стоишь. Ты не понимаешь, что делаешь.

Const. Jaffers Я отлично знаю, что делаю. Пошли.

Man in Pub Держите его!

Man in Pub # 2 Закройте его!

The Invisible Man Ну всё, придурки. Вы сами напросились! Всё могло бы быть по-другому, если бы вы просто оставили меня в покое. Вы довели меня до безумия своим пялящимся взглядом через замочные скважины и шторами, а теперь вы за это поплатитесь! Вам же интересно, кто я на самом деле, да? Ладно! Я вам покажу!

[Невидимый человек снимает резиновый нос и очки и бросает их в зрителей]

The Invisible Man Вот вам сувенир, и вот тебе. Я покажу вам, кто я — и ЧТО я такое!

[Невидимый человек, безумно смеясь, снимает бинты и накладные волосы]

Const. Jaffers Смотрите! Он весь сгнил!