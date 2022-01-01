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Человек-невидимка Человек-невидимка
Киноафиша Фильмы Человек-невидимка Человек-невидимка, 1933: актеры и роли
The Invisible Man Человек-невидимка 1933 / США
7.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Человек-невидимка, 1933: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл James Whale
В ролях
Клод Рейнс Claude Rains Глория Стюарт Глория Стюарт Gloria Stuart Уильям Харриган William Harrigan Генри Треверс Henry Travers Уна О’Коннор Una O'Connor Форрестер Харви Forrester Harvey Холмс Херберт Holmes Herbert
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