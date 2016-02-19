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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Очень романтично
Muito Romântico
Очень романтично, 2016
2016 / Бразилия / Германия
5.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
мелодрама
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о выходе в прокат
5.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
19 февраля 2016
Возраст
18+
Режиссер
Густаву Жан
В ролях
Густаву Жан
Мелисса Дуллиус
Густаву Бек
Мелисса Дулльюс
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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16 сентября 2016 11:43
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Пес-самурай и город кошек
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