Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Очень романтично
Киноафиша Фильмы Очень романтично
Muito Romântico

Очень романтично, 2016

2016 / Бразилия / Германия
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Густаву Жан
В ролях
Густаву Жан
Мелисса Дуллиус
Густаву Бек
Мелисса Дулльюс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Очень романтично 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Московский международный Канский фестиваль С 22 по 27 сентября в киноцентре «Октябрь» пройдёт пятнадцатый Московский международный Канский фестиваль. Зрителей ждёт торжественное открытие кинофестиваля, на котором в отличие от
Написать
16 сентября 2016 11:43
Все новости фильма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши