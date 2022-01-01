Искусственное покрытие, 2010

Фильм «Искусственное покрытие» - это попытка средствами кино передать тепло полян и прохладу аллей, дополненных вкусом лесных ягод и ароматом подсыхающего сена, озвученных пением птиц и шелестом листвы, да ещё украшенных ощущением бескрайности пейзажей Павловского парка. Фильм о произведении искусства, воздействующем на все органы чувств, остающемся при этом совершенно не заметным для непосвященных, бесконфликтным для слишком восторженных, глубоким, полным драматизма для тех, кто дал себе труд вникнуть в художественный замысел парка.