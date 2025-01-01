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Киноафиша Фильмы Вирунга Цитаты из фильма Вирунга

Цитаты из фильма Вирунга

André Bauma Ты должен оправдать, зачем ты здесь — гориллы оправдывают моё существование, они — моя жизнь. Поэтому если дело дойдёт до смерти, я умру за горилл.
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