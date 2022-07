1 Cycle of Violence Patrick Jonsson 3:17

2 Rodrigue Mugaruka Katembo Patrick Jonsson 2:19

3 Emmanuel De Merode Patrick Jonsson 1:44

4 Virunga National Park Patrick Jonsson 1:34

5 Poaching Patrick Jonsson 1:13

6 Massacre Of 2007 Patrick Jonsson 1:22

7 Ndeze and Ndakasi Patrick Jonsson 1:32

8 Last of the Mountain Gorillas Patrick Jonsson 1:26

9 External Forces Patrick Jonsson 1:14

10 Convoy Patrick Jonsson 1:12

11 Local Agents Patrick Jonsson 0:46

12 Inexhaustible Resources Patrick Jonsson 2:21

13 Meeting Julien Patrick Jonsson 1:26

14 M23 Patrick Jonsson 1:16

15 Links Begin to Emerge Patrick Jonsson 1:25

16 Mixed Agendas Patrick Jonsson 1:30

17 Melanie Prepares Patrick Jonsson 2:04

18 Just a Monkey Patrick Jonsson 1:07

19 Fire in the Distance Patrick Jonsson 0:42

20 It Begins Patrick Jonsson 1:36

21 Evacuation Patrick Jonsson 5:02

22 Why We Are Here Patrick Jonsson 1:17

23 Anticipation Patrick Jonsson 1:13

24 Devastation Patrick Jonsson 1:31

25 The Country Is Sold Patrick Jonsson 1:33

26 Kaboko Patrick Jonsson 1:21

27 After the Struggles Are Over Patrick Jonsson 1:06

28 In Its Wake Patrick Jonsson 1:54

29 Finding the Gorillas Patrick Jonsson 4:09

30 Looking to the Future Patrick Jonsson 2:19