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Киноафиша Фильмы К-9: Собачья работа Цитаты из фильма К-9: Собачья работа

Цитаты из фильма К-9: Собачья работа

Tracy Ты знаешь, у тебя из штанов животное растёт?
Dooley Спасибо, дорогая. У меня тут тоже собака.
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Dooley Ладно, давай проясним одну вещь: она моя! Мы оба — представители животного мира. Ты это знаешь, я это знаю. И мы оба знаем, что тут всё по-настоящему по-дикий. Так что если ты думаешь, что такой крутой, попробуй повторить это ещё раз — и окажешься на кладбище домашних животных! Помнишь фильм «Старый Йеллер»? Помнишь, как его в конце застрелили? Я не заплакал! Так что давай же!
🧡
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[Дули встречает Джерри Ли]
Brannigan Вот он, лучший нос в отделе. Он сейчас бы вонзил свой нос в ветер и повёл тебя к тайнику посреди Тихуаны.
Dooley Слушай, я должен быть с тобой откровенен. У меня дурное предчувствие насчёт этой собаки.
Brannigan Да ну, х##ня. Это всё, что у меня есть. Не хочу, чтобы ты заботился.
Dooley Не переживай из-за собаки.
Brannigan Я не о собаке беспокоюсь.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Джерри Ли только что в одиночку покрошил целый бар бандитов, которые избивали Дули]
Dooley Ты должен знать — я здесь главный, Майкл Дули, а не Джерри Ли.
Jerry Lee [смотрит на Дули]
Dooley Ни за что...
Dooley [пауза] *никогда* не делай такого без моего разрешения
Jerry Lee [опускает голову]
Dooley Ты там потерял контроль, понимаешь? Мы могли погибнуть.
[пауза]
Dooley Ты нужен был здесь.
Jerry Lee [медленно поднимает голову и смотрит на Дули]
Dooley А что если бы они убежали?
[пауза]
Dooley Ты мог бы задержать их здесь.
Dooley Ты понимаешь.
Jerry Lee [смотрит вниз]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пилоты вертолётов обстреливают машину Дули]
Dooley Ну, это явно не команда «Вестей с места событий».
[Пламя вырывается из-под машины Дули]
Dooley Похоже, кто-то на меня сильно обижен.
[Машина Дули взрывается]
Dooley ТОЧНО кто-то на меня злитcя.
🧡
👏
🥺
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🥱
Brannigan Думаешь, у тебя проблемы? Мне с женой и детьми в отпуск надо. Самолёт через три часа.
Dooley Самолёт? Ты сказал «самолёт»?
Brannigan Но я на самолёт не сяду — надо тут на спецназ ждать.
Dooley Если я тебя на самолёт посадю, собаку заберу! Ты в воздухе, ты в воздухе!
Brannigan Слушай, если посадишь — можешь чёрт возьми с собакой жениться!
Dooley Договорились!
Brannigan Чёртов псих!
🧡
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🤔
🥱
Dooley [Доули разрешает ситуацию с заложниками, врезавшись в неё на своей новой машине] Наркотики? Компания из 12 человек?
🧡
👏
🥺
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Lyman Дули, что во мне такого, что вызывает у тебя такую страсть?
Dooley Ну, это точно не из-за внешности, Лайман. Наверное, из-за работы.
Lyman Учитывая твои методы работы, ты не случайно с ордером на обыск?
Dooley Собака съела. Можешь целый час бегать за его хвостом.
🧡
👏
🥺
🤔
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