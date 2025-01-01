DooleyЛадно, давай проясним одну вещь: она моя! Мы оба — представители животного мира. Ты это знаешь, я это знаю. И мы оба знаем, что тут всё по-настоящему по-дикий. Так что если ты думаешь, что такой крутой, попробуй повторить это ещё раз — и окажешься на кладбище домашних животных! Помнишь фильм «Старый Йеллер»? Помнишь, как его в конце застрелили? Я не заплакал! Так что давай же!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дули встречает Джерри Ли]
BranniganВот он, лучший нос в отделе. Он сейчас бы вонзил свой нос в ветер и повёл тебя к тайнику посреди Тихуаны.
DooleyСлушай, я должен быть с тобой откровенен. У меня дурное предчувствие насчёт этой собаки.
BranniganДа ну, х##ня. Это всё, что у меня есть. Не хочу, чтобы ты заботился.