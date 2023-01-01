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К-9: Собачья работа К-9: Собачья работа
Киноафиша Фильмы К-9: Собачья работа К-9: Собачья работа, 1989: актеры и роли
K-9 К-9: Собачья работа 1989 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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К-9: Собачья работа, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Род Дэниэл Rod Daniel
В ролях
Джеймс Белуши Джеймс Белуши James Belushi Кевин Тай Kevin Tighe Джеймс Хэнди James Handy Дэниэл Дэвис Daniel Davis Коттер Смит Коттер Смит Cotter Smith Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince
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