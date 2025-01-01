Professor Leonard Kleinrock
[Вспоминаем первое сообщение в интернете] Итак, какое же было первое сообщение? Многие об этом не знают.
Professor Leonard Kleinrock
Всё, что мы хотели сделать, — войти с нашего компьютера на компьютер, находившийся в 400 милях к северу, в Стэнфордский исследовательский институт.
Professor Leonard Kleinrock
Чтобы войти в систему, нужно набрать «L O G», и та машина была достаточно умной, чтобы набрать «I N».
Professor Leonard Kleinrock
Чтобы убедиться, что всё происходит правильно, мы подключили нашего программиста и программиста на севере через телефонную трубку — просто чтобы проверить, что всё идёт верно.
Professor Leonard Kleinrock
Итак, Чарли набрал «L»
[Имитируя разговор по телефонной трубке]
Professor Leonard Kleinrock
и сказал: «Получил ли ты L?»
Professor Leonard Kleinrock
Билл сказал: «Да, получил L».
Professor Leonard Kleinrock
Набрал 'O'.
Professor Leonard Kleinrock
«Получил ли ты 'O'?»
Professor Leonard Kleinrock
«Да, получил 'O'.»
Professor Leonard Kleinrock
Набрав 'G' — и произошёл сбой! Компьютер SRI завис.
Professor Leonard Kleinrock
Итак, первое сообщение в истории интернета было «LO», то есть «вот оно». Мы не могли пожелать более лаконичного, более мощного и более пророческого послания, чем «LO».