Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы О, Интернет! Грезы цифрового мира Цитаты из фильма О, Интернет! Грезы цифрового мира

Цитаты из фильма О, Интернет! Грезы цифрового мира

Lawrence Krauss Большинство научной фантастики упустили самое главное в мире — сам интернет. У них были летающие машины. Ракетные корабли. Ничего из этого не существует, но именно интернет сегодня управляет нашими жизнями. Раньше, когда ты общался с кем-то, важен был не только информация, но и человек, с которым общаешься; теперь в интернете человек вообще не важен. Стать своим собственным фильтром — вот вызов будущего. Понадобится ли нашим правнукам человеческое общение — или они эволюционируют в мире, где это уже не важно? Звучит ужасно, правда? Но, может, всё будет хорошо, и компания роботов и разумного интернета будет достаточной. Кто я такой, чтобы судить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [Вспоминаем первое сообщение в интернете] Итак, какое же было первое сообщение? Многие об этом не знают.
Professor Leonard Kleinrock Всё, что мы хотели сделать, — войти с нашего компьютера на компьютер, находившийся в 400 милях к северу, в Стэнфордский исследовательский институт.
Professor Leonard Kleinrock Чтобы войти в систему, нужно набрать «L O G», и та машина была достаточно умной, чтобы набрать «I N».
Professor Leonard Kleinrock Чтобы убедиться, что всё происходит правильно, мы подключили нашего программиста и программиста на севере через телефонную трубку — просто чтобы проверить, что всё идёт верно.
Professor Leonard Kleinrock Итак, Чарли набрал «L»
[Имитируя разговор по телефонной трубке]
Professor Leonard Kleinrock и сказал: «Получил ли ты L?»
Professor Leonard Kleinrock Билл сказал: «Да, получил L».
Professor Leonard Kleinrock Набрал 'O'.
Professor Leonard Kleinrock «Получил ли ты 'O'?»
Professor Leonard Kleinrock «Да, получил 'O'.»
Professor Leonard Kleinrock Набрав 'G' — и произошёл сбой! Компьютер SRI завис.
Professor Leonard Kleinrock Итак, первое сообщение в истории интернета было «LO», то есть «вот оно». Мы не могли пожелать более лаконичного, более мощного и более пророческого послания, чем «LO».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock Пропускная способность на i-м канале должна быть равна трафику на i-м канале, делённому на скорость i-го канала, плюс оставшаяся пропускная способность — затем всё делится пропорционально корню квадратному из трафика на этом канале, делённому на сумму корней квадратных по всем каналам. Среднее время отклика будет равно средней длине пути, умноженной на сумму корней квадратных трафика на канале J, делённую на сумму всего трафика; затем это суммируется по всем каналам и возводится в квадрат — всё делится на uc, умноженное на 1 минус n-бар Ро.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Himself - Interviewer and Narrator Это кампус Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Сегодня ни один из студентов не подозревает, что это эпицентр одной из величайших революций, которые переживает человечество. Одно из научных зданий здесь считается местом рождения интернета.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock Эта машина настолько уродлива, что в этом есть своя красота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [после входа в комнату 3420 в здании Боэлтер] Сейчас мы входим в священное место. Это место, где начался интернет. Это святыня, и мы как будто возвращаемся в 1969 год, когда произошли решающие события начала всего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [Указывая на Интерактивный Сообщающий Процессор] Эта машина — первое устройство интернета, когда-либо установленное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Himself - Interviewer and Narrator [Отсылка к коридору, ведущему к комнате 3420 в Boelter Hall] Здесь коридоры выглядят отвратительно, и всё же этот ведёт к чему-то вроде святилища, восстановленному спустя годы, когда его значение наконец осознали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [Подходя к комнате 3420 в Бойлтер Холле] Давайте войдём в это очень особенное место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [Перед процессором интерфейсных сообщений] Именно отсюда было отправлено первое сообщение. Началась революция!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Professor Leonard Kleinrock [Указывая на журнал IMP-LOG] И единственная запись о том, что случилось в тот день, содержится именно в этом журнале.
[Читает из журнала]
Professor Leonard Kleinrock 29 октября 1969 года в 22:30 мы зафиксировали, что связались с хостом Стэнфордского исследовательского института, компьютер с компьютером. Это очень похоже на то, как на корабле Колумба человек на верхней палубе первым заметил землю. Он увидел её и сделал запись: «Мы заметили землю». Этот документ и этот журнал имеют как минимум одинаковое значение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Разрушитель миров
Разрушитель миров
2025, США, боевик, фантастика
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы
«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти»
Пока «Первый отдел» и «Невский» на паузе: этот детективный сериал возвращается с покушением, ритуальными убийствами и фальшивой смертью героя
«У Медведя явная депрессия», «Маша-эгоистка»: почему иностранцы запрещают «Машу и Медведя» собственным детям
Не зря ждали 2 года: в «Волшебном участке 2» отыскали дерзкие отсылки к «Дэдпулу» и Тарантино (а еще к «Людям в черном» и Кологривому!)
Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому
Снова и снова один и тот же день: 5 фильмов, где герои застряли в петле времени — «День сурка» не единственный
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
«Бесконечное волосатое существо»: как Пеннивайз в «Оно» вообще оказался на Земле? Завязка главного шедевра Кинга похожа на Sci-fi
Утром из него вышла черепаха: в фильмах «Оно» так и не показали главный страх клоуна Пеннивайза – «Добро пожаловать в Дерри» это исправит
С боевыми словами и без Джинкс: в Индии показали свой «Аркейн» - за день трейлер собрал 1,5 млн просмотров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше