Professor Leonard Kleinrock [Вспоминаем первое сообщение в интернете] Итак, какое же было первое сообщение? Многие об этом не знают.

Professor Leonard Kleinrock Всё, что мы хотели сделать, — войти с нашего компьютера на компьютер, находившийся в 400 милях к северу, в Стэнфордский исследовательский институт.

Professor Leonard Kleinrock Чтобы войти в систему, нужно набрать «L O G», и та машина была достаточно умной, чтобы набрать «I N».

Professor Leonard Kleinrock Чтобы убедиться, что всё происходит правильно, мы подключили нашего программиста и программиста на севере через телефонную трубку — просто чтобы проверить, что всё идёт верно.

Professor Leonard Kleinrock Итак, Чарли набрал «L»

[Имитируя разговор по телефонной трубке]

Professor Leonard Kleinrock и сказал: «Получил ли ты L?»

Professor Leonard Kleinrock Билл сказал: «Да, получил L».

Professor Leonard Kleinrock Набрал 'O'.

Professor Leonard Kleinrock «Получил ли ты 'O'?»

Professor Leonard Kleinrock «Да, получил 'O'.»

Professor Leonard Kleinrock Набрав 'G' — и произошёл сбой! Компьютер SRI завис.