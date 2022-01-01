Два друга, модель и подруга, 1928

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о выходе в прокат О фильме Немая комедия, высмеивающая бюрократов, мешающих молодым изобретателям. Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 60 минут Год выпуска 1928 Премьера в России 20 января 1928 Премьера в мире 20 января 1928 Режиссер Алексей Попов В ролях Алексей Попов Ольга Третьякова Сергей Яблоков Все актеры и съемочная группа

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