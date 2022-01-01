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Киноафиша Фильмы Два друга, модель и подруга

Два друга, модель и подруга, 1928

1928 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Немая комедия, высмеивающая бюрократов, мешающих молодым изобретателям.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1928
Премьера в России 20 января 1928
Премьера в мире 20 января 1928
Режиссер
Алексей Попов
В ролях
Алексей Попов
Ольга Третьякова
Сергей Яблоков
Все актеры и съемочная группа
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