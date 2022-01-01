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Два друга, модель и подруга
Два друга, модель и подруга, 1928
1928 / СССР
6.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
комедия
мелодрама
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О фильме
Немая комедия, высмеивающая бюрократов, мешающих молодым изобретателям.
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
1928
Премьера в России
20 января 1928
Премьера в мире
20 января 1928
Режиссер
Алексей Попов
В ролях
Алексей Попов
Ольга Третьякова
Сергей Яблоков
Все актеры и съемочная группа
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