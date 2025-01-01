Morgan DeltТвоя неуверенность сделала тебя очень хитрой — я бы сказал «коварной», если бы не любил тебя.
Leonie DeltТы же говорила, что не будешь вмешиваться, пока всё не кончится...
Morgan Delt[громко перебивая её]...пока меня официально не снимут с учёта по всем законам. Нет. Я всё обдумал. Решил вернуться за тобой. И что ты имела в виду, когда взялась крушить наш дом в моё отсутствие?
Leonie Delt«МОЙ» дом. Я переделываю его в квартиры. Я собираюсь на этом ЗАРАБОТАТЬ ТЫСЯЧИ.
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Morgan DeltТик-так, бедная мамочка, ты сидишь на бомбе.
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Morgan DeltВ этом мире нет ничего, что соответствовало бы моим лучшим фантазиям, кроме тебя.
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Morgan DeltТы не знаешь Леони! Она вышла за меня замуж, чтобы обрести неуверенность, а ты пытаешься отнять это у неё. Она тебе за это не скажет спасибо!
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Morgan DeltЧарльз Нэйпир! Я не могу позволить тебе спать с моей женой. Мне это не нравится. От этого у меня в голове всё крутится.
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Morgan DeltАргх, одни руины, Греция. Ты меня так завёл, что хотел туда поехать.
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Charles NapierНазначение детской в браке — быть занятым детьми, а не мужем и женой.