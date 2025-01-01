Leonie Delt [неожиданно обнаружив Морган в её доме] Морган!... Ты же говорила, что останешься в Греции до развода. Ты ж САМА на это согласилась, Морган.

Morgan Delt Я вернулась вчера...

Leonie Delt Я дала тебе ОГРОМНЫЙ чек, и ты обещала!

Morgan Delt Ах, одни руины, Греция. Ты меня так взбудоражила, что я туда поехала. А там — никакой радости. Я была там и вдруг поняла, что должна быть здесь, чтобы не дать тебе разрушить свою жизнь.

Leonie Delt [довольно раздражённо] Ах ты...!

Morgan Delt Твоя неуверенность сделала тебя очень хитрой — я бы сказал «коварной», если бы не любил тебя.

Leonie Delt Ты же говорила, что не будешь вмешиваться, пока всё не кончится...

Morgan Delt [громко перебивая её] ...пока меня официально не снимут с учёта по всем законам. Нет. Я всё обдумал. Решил вернуться за тобой. И что ты имела в виду, когда взялась крушить наш дом в моё отсутствие?