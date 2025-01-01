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Киноафиша Фильмы Морган: Подходящий случай для терапии Цитаты из фильма Морган: Подходящий случай для терапии

Цитаты из фильма Морган: Подходящий случай для терапии

Morgan Delt [Леони] Ты правда хочешь, чтобы у тебя внутри росли маленькие Нейперы?
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Morgan Delt Знаешь, я считаю, что моё психическое состояние — это чистой воды незаконщина.
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Morgan Delt Знаешь, насилие у любящего человека — это почти достоинство. А я полон любви. Я накажу тебя любовью. Куда хочешь — между глаз или зубов?
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Morgan Delt [кладёт скелет на кровать] Человек рождается для страданий...
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Morgan Delt Вчера видел свою старуху.
Leonie Delt И как она?
Morgan Delt Отказывается отде-сталинизироваться...
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Mrs. Delt Я никогда не найду покоя в этом мире. И я не верю в следующий.
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Morgan Delt Я весь в шерсти!
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Leonie Delt [неожиданно обнаружив Морган в её доме] Морган!... Ты же говорила, что останешься в Греции до развода. Ты ж САМА на это согласилась, Морган.
Morgan Delt Я вернулась вчера...
Leonie Delt Я дала тебе ОГРОМНЫЙ чек, и ты обещала!
Morgan Delt Ах, одни руины, Греция. Ты меня так взбудоражила, что я туда поехала. А там — никакой радости. Я была там и вдруг поняла, что должна быть здесь, чтобы не дать тебе разрушить свою жизнь.
Leonie Delt [довольно раздражённо] Ах ты...!
Morgan Delt Твоя неуверенность сделала тебя очень хитрой — я бы сказал «коварной», если бы не любил тебя.
Leonie Delt Ты же говорила, что не будешь вмешиваться, пока всё не кончится...
Morgan Delt [громко перебивая её] ...пока меня официально не снимут с учёта по всем законам. Нет. Я всё обдумал. Решил вернуться за тобой. И что ты имела в виду, когда взялась крушить наш дом в моё отсутствие?
Leonie Delt «МОЙ» дом. Я переделываю его в квартиры. Я собираюсь на этом ЗАРАБОТАТЬ ТЫСЯЧИ.
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Morgan Delt Тик-так, бедная мамочка, ты сидишь на бомбе.
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Morgan Delt В этом мире нет ничего, что соответствовало бы моим лучшим фантазиям, кроме тебя.
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Morgan Delt Ты не знаешь Леони! Она вышла за меня замуж, чтобы обрести неуверенность, а ты пытаешься отнять это у неё. Она тебе за это не скажет спасибо!
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Morgan Delt Чарльз Нэйпир! Я не могу позволить тебе спать с моей женой. Мне это не нравится. От этого у меня в голове всё крутится.
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Morgan Delt Аргх, одни руины, Греция. Ты меня так завёл, что хотел туда поехать.
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Charles Napier Назначение детской в браке — быть занятым детьми, а не мужем и женой.
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Morgan Delt Сегодня я ходил к психиатру...
Leonie Delt Если тебе нужны ещё деньги, у меня в сумке двадцать фунтов.
Morgan Delt ...Он был толстый, и очень волосатый. Волосатые руки, волосатый костюм... волосатый...
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Morgan Delt К чему меня привела любовь? К чему меня привела нежность? Ты знаешь, насилие — это своего рода достоинство в любящем человеке. А я полон любви.
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Mrs. Delt [Моргану] Посмотри на себя! Нашёл себе богатую женщину, живёшь в роскоши, лёжа на боку...
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Mrs. Delt [Моргану] Твой отец понял, что с тобой не всё в порядке в тот день, когда утопил тех котят.
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Morgan Delt Поводов для паники нет. Гориллы хорошие. Они большие, но хорошие.
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Морган Дельт [говорит о «его» машине] Это островок здравомыслия.
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Policeman Тебе стоит быть поосторожнее!
Morgan Delt Я знаю, но где это самое «оно»?
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Mrs. Delt Что там вообще есть в Греции?
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Morgan Delt Ты думаешь, дело в хромосомах или в Англии?
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