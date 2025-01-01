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В общем, сегодня я сходила через дорогу в яблочный магазин и купила один из новых айфонов с 64 гигабайтами, потому что не была уверена, брать ли 16 или 64, но 64 выглядят лучше, так что вот. Гениальный бармен показал мне, как увеличить изображение, но я уже забыла. Боже, зрение у меня совсем плохое. Но я заранее загуглила свою квартиру, и там написано, что два сезона снимали сериал «Холмы». Не правда ли здорово? И раньше по утрам в «Гроув» с Марио Лопесом была передача. Он кажется приятным.