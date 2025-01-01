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Киноафиша Фильмы Надоеда Цитаты из фильма Надоеда

Цитаты из фильма Надоеда

Airport Security Как провёл время в Нью-Йорке?
Marnie Отлично. Моя дочь сняла пилота.
[Он подзывает другого сотрудника службы безопасности]
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Marnie Я думала, ты бросила курить.
Lori Сигареты. Ты говорила, что это лучше.
Marnie Я говорила, что это нормально после того, как твой отец умер и у тебя заболел желудок.
Lori Ну так вот, отец умер, и у меня болит желудок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marnie Я бы убила свою дочь, если бы она погибла на мотоцикле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zipper [Говорит о своей курице] Хочешь с ней познакомиться?
Marnie У тебя дома?
Zipper Да, она всю ночь в баре просидела, но, наверное, уже дома.
🧡
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Zipper О, это не мотоцикл... это Харлей Дэвидсон.
🧡
👏
🥺
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[первые реплики]
Марни [оставлял сообщение на автоответчик] В общем, сегодня я сходила через дорогу в яблочный магазин и купила один из новых айфонов с 64 гигабайтами, потому что не была уверена, брать ли 16 или 64, но 64 выглядят лучше, так что вот. Гениальный бармен показал мне, как увеличить изображение, но я уже забыла. Боже, зрение у меня совсем плохое. Но я заранее загуглила свою квартиру, и там написано, что два сезона снимали сериал «Холмы». Не правда ли здорово? И раньше по утрам в «Гроув» с Марио Лопесом была передача. Он кажется приятным.
🧡
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🥺
🤔
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