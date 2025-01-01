Leonard Nimoy[из трейлера]Рецензия, которую Variety дала нам, когда мы впервые вышли в эфир в сентябре 1966 года: «Звёздный путь не сработает.»
[улыбается]
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Leonard NimoyМаятник качнулся полностью, когда вышел тот первый фильм — от ориентированного на актёров и персонажей «Звёздного пути» к «Звёздному пути» с упором на спецэффекты. И было ощущение: «Раньше у нас не было денег. Теперь деньги есть, надо дать им большой эффектный фильм». Всё сводилось к кораблю, кораблю, эффектам, этому эффекту, тому эффекту, и мы проходим через это. Теперь мы проходим через то. Никаких персонажей. Это было раздражающе, удручающе и очень больно.