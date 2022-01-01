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Intimne linn

Интимный город, 2003

2003 / Эстония
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О фильме

«Таллин называют искусственным, кукольным бутафорским. Я жил там и знаю, что всё это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть чуточку искусственным. ... В Эстонии нарядные дети, в Эстонии нет бездомных собак, в Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шери-бренди из крошечных рюмок». В Эстонии Сергей Довлатов провёл три года, с 1972 по 1975. Работал в Таллинских газетах, ездил по стране корреспондентом. О его жизни, знакомствах, работе в Таллине рассказывает в своём фильме Кристина Давидянц.

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Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2003
Режиссер
Кристина Давидянц
Все актеры и съемочная группа
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