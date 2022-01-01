Интимный город, 2003

«Таллин называют искусственным, кукольным бутафорским. Я жил там и знаю, что всё это настоящее. Значит, для Таллина естественно быть чуточку искусственным. ... В Эстонии нарядные дети, в Эстонии нет бездомных собак, в Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шери-бренди из крошечных рюмок». В Эстонии Сергей Довлатов провёл три года, с 1972 по 1975. Работал в Таллинских газетах, ездил по стране корреспондентом. О его жизни, знакомствах, работе в Таллине рассказывает в своём фильме Кристина Давидянц.