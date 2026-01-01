Оповещения от Киноафиши
Дрейден - сюита

Дрейден - сюита

18+
О фильме

В сентябре 2016 года петербургскому артисту Сергею Дрейдену исполняется 75 лет. Он репетирует новые спектакли, снимается у молодых режиссёров. Он не приписан ни к одному театру, не входит ни в одну группу. Он существует сам по себе, неожиданно возникая то на одной, то на другой сцене.

Фильм — уникальный опыт документального наблюдения за актёром на протяжении нескольких лет. Основа сюжета — репетиции одной роли в спектакле петербургского ТЮЗа «Вино из одуванчиков, или Замри». Процесс рождения персонажа — не менее захватывающий и интересный, чем сам спектакль. Вокруг главного «репетиционного» сюжета — эпизоды из жизни, рассказы о детстве на фоне собственных рисунков, картин.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Режиссер
Владимир Непевный
В ролях
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден
