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Киноафиша Фильмы Удача Логана Цитаты из фильма Удача Логана

Цитаты из фильма Удача Логана

Warden Burns В качестве начальника тюрьмы я могу разрешить купить копию «Танца с драконами» для тюремной библиотеки и поставить её на полку с «Игрой престолов». Единственная проблема в том, что «Ветра зимы» и «Мечта о весне» ещё не вышли, так что их нет. Что ж, я не могу повлиять на то, что не контролирую.
Naaman Это полная хрень! Джордж Р.Р. Мартин должен был сдать «Ветра зимы» издателю уже больше двух лет назад.
Warden Burns Я знаю, это был изначальный срок. Здесь так и написано. Но я читаю тебе с Википедии. Там ещё сказано, что у Мартина был изнурительный график промоакций или что-то в этом роде, и это мешало его писательскому расписанию. Он не дописал «Ветра зимы».
Naaman Это вообще не имеет смысла. Те двое, кто перевелся к нам из федеральной тюрьмы в прошлом месяце, знали обо всех новых событиях с этой горячей цыпочкой и её драконами.
Warden Burns Нет. Я говорю тебе, я считаю, что эти двое заключённых узнали это из сериала. Опять же, я читаю тебе. Сериал ушёл вперёд! Теперь он уже не по книгам идёт!
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Joe Bang Я в заточении.
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Joe Bang Двадцать или тридцать?... Тут у нас дело науки!
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Clyde Logan Ты откусил мне руку!
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Jimmy Logan Нам нужен, типа, компьютерный гений, как один из этих пацанов из Фейсбука.
Fish Bang Я знаю про компьютеры всё, понял?
Jimmy Logan Да?
Fish Bang Все твиттеры — я их знаю.
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Sam Bang Это наглая подстава!
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Joe Bang Я щас разденусь... здесь, сзади. Не подглядывай.
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Joe Bang Вы, Логаны, наверное, такие же простые, как и говорят.
Clyde Logan Клайд Логан, Джимми Логан: Говорят, что?
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Reporter Что ты думаешь о ограблении?
Woman on the News #1 Говорят, его уже окрестили "Оушен 7-Элевен" — потому что фуру с деньгами нашли за магазином "у дома".
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Clyde Logan Настоящий банковский сейф?
Jimmy Logan Да. Он крепкий. Я гуглил.
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Joe Bang Ну, здравствуй. Похоже, кто-то подрос. А как тебя там? Маленький Логан?
Mellie Logan Мелли.
Joe Bang Мелли! Мелли, Мелли, Мелли. Рифмуется с... вонючая. Отлично.
Clyde Logan Заткнись.
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Sadie Logan Я наконец-то решил, какую песню спою на конкурсе талантов!
Jimmy Logan Какую песню?
Sadie Logan Umbrella Рианны.
Dylan Chapman Когда Рианна поёт Umbrella, она на самом деле поёт не про зонт от дождя. Она на самом деле поёт про свою вагину. Это код.
Jimmy Logan Кто тебе это сказал?
Dylan Chapman Все.
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Darrell Waltrip Для меня большая честь начать эту гонку на 600 миль именно в День памяти. Буги-ти, буги-ти, буги-ти! Поедем гоняться за тех, кто отдал все, ребята!
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