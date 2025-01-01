Warden Burns В качестве начальника тюрьмы я могу разрешить купить копию «Танца с драконами» для тюремной библиотеки и поставить её на полку с «Игрой престолов». Единственная проблема в том, что «Ветра зимы» и «Мечта о весне» ещё не вышли, так что их нет. Что ж, я не могу повлиять на то, что не контролирую.

Naaman Это полная хрень! Джордж Р.Р. Мартин должен был сдать «Ветра зимы» издателю уже больше двух лет назад.

Warden Burns Я знаю, это был изначальный срок. Здесь так и написано. Но я читаю тебе с Википедии. Там ещё сказано, что у Мартина был изнурительный график промоакций или что-то в этом роде, и это мешало его писательскому расписанию. Он не дописал «Ветра зимы».

Naaman Это вообще не имеет смысла. Те двое, кто перевелся к нам из федеральной тюрьмы в прошлом месяце, знали обо всех новых событиях с этой горячей цыпочкой и её драконами.