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Дабы провернуть ограбление века, на самом деле, нужно не так уж много. Перво-наперво надо составить план. А потом придумать парочку запасных, на тот случай, если не сработает главный. Также не помешает найти отличного взрывотехника: большой куш всегда прячется за толстыми стенами, а, значит, эти стены требуется устранить. Впрочем, с подобной ерундой у Джимми Логана (Ченнинг Татум) проблем не было: фантазия у него всегда работала будь здоров, да и знакомый «властелин динамита» тоже…