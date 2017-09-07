Дабы провернуть ограбление века, на самом деле, нужно не так уж много. Перво-наперво надо составить план. А потом придумать парочку запасных, на тот случай, если не сработает главный. Также не помешает найти отличного взрывотехника: большой куш всегда прячется за толстыми стенами, а, значит, эти стены требуется устранить. Впрочем, с подобной ерундой у Джимми Логана (Ченнинг Татум) проблем не было: фантазия у него всегда работала будь здоров, да и знакомый «властелин динамита» тоже…
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «УДАЧА ЛОГАНА» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА)
А перед тем как начать, хотели бы поблагодарить наших друзей из Киномакс, за предоставленную возможность глянуть фильм на предпоказе.
Удача Логана - это как если 11 друганов Оушена вбросить в жесткую реальность и дать кучке дебилов в подчинение. Но обо всём по порядку...
Этот самый случай, когда фраза "от создателей" реально оправдывает свое дело в полной мере. Серьезно ,если вам зашли "друзья Оушена", то этот фильмец вам точно доставит порцию клюковки. Да, здесь нет того шарма как в том фильме, нет тех глобальных проблем, из-за которых бы ограбление пошло бы псу под хвост, а охрана НАСКАР представляет из себя кучку дебилов ОДНАКО.... фильм как бы и сам посылает всю логику в одно место и разбавляет это годным юморком.
Что касаемо Юмора, то это вообще самая сильная часть картины. Досталось всем и каждому: Игре престолов, Рианне, Википедии и даже всё тем же друзьям Оушена. Но не понятна была реакция зрителей. Она была уж какая-то слишком заторможенной: когда я уже от души так посмеялся, люди, додумав шутку, начинают ржать, тем самым мешая просмотру, но это не важно.
Сюжет тут слабенький и все мы прекрасно знаем чем все закончится. И, к сожалению, когда фильм не хохмит, он начинает пробуксовывать. Особенно конец, когда уже казалось логичным закончить повествование, фильм показывает наискучнейшую сцену... но от этого он не становится куском экскремента.
Актеры здесь справились на все сто кочерыжек, даже тот ушастик из "звездных войнов" тут раскрывается как отличный актер. Крейг, который упал в глазах моих, после Бонда, здесь играет на весь свой актёрский талант и после монолога про "соль без соли" ,ты начинаешь влюбляется в данного персонажа.
Подводя итоги ленты, можно сказать, что фильм точно достоен вашего внимания ,и сходить на него определенно-таки стоит. Ну а мы ставим ему 8.5 протезов из 10
Иииииии, помните: в Монро, не бывает преступлений.
Моя оценка: 6/10
Если вы ждете от фильма уморительную комедию - забудьте. Вы точно засмеетесь единожды за фильм, и дважды улыбнетесь, но это максимум. Мускул кары, шахтерские работы, ветераны вой, бармены, любимая песня отца, бывшие заключенные, братья и сестры. Все это затянуто, скучно и не для Российской аудитории. Разочаровывает концовка фильма, которая должна была закончится предпоследнем эпизоде, тогда можно было бы оправдать всю нудную постановку, драматургию и название фильма, но авторы почему-то решили, что нужен по Американски – энд.
Сама история довольно простецкая. Фильм в формате криминальной комедии, но к счастью здесь почти нет насилия, крови и прочего.
Фильм напичкан узнаваемыми актерами. К сожалению, большинству из них там нечего было делать. Еще оказался вообще спорным и ненужным персонаж Сета МакФарлейна — ну, надели на него смешной парик и усы, но до уровня известного актера со своим камео ему еще далековато. Но обидно за лауреата Оскар Хилари Суэнк: замени её на такого же неизвестного актера в роли её напарника офицера ФБР, ничего бы не поменялось
Фильм по мне тянул исключительно Даниэл Крейг. Даже дубляж не испортил колорита персонажа.
Понравилась операторская работа — особо запомнились зависшие вертолеты в воздухе.
Самое грустное, что даже некий катарсис/личную трагедию братьев Логан сделали скомканным и несопереживаемым. Оказывается, младший брат завидовал успеху старшего в футболе, что пошел в армию и покалечился. Этому в кино уделили 30 секунд. Серьезно?
Посмотрел бы я еще раз? Не думаю.
Посоветовал бы посмотреть кому-то еще? Жаль, но только поклонникам Джеймса Бонда.
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