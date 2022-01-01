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Взбесившийся автобус Взбесившийся автобус
Киноафиша Фильмы Взбесившийся автобус Взбесившийся автобус, 1991: актеры и роли
Взбесившийся автобус 1991 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Взбесившийся автобус, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Георгий Натансон Георгий Натансон
В ролях
Ивар Калныньш Ивар Калныньш Игорь Бочкин Игорь Бочкин Анна Самохина Анна Самохина Анна Тихонова Каха Дзадзамия Сергей Максачев Амаяк Акопян Эммануил Виторган Эммануил Виторган Emmanuil Vitorgan Игорь Верник Игорь Верник Igor Vernik
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