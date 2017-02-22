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Терминатор 2: Судный день 3D Терминатор 2: Судный день 3D
Киноафиша Фильмы Терминатор 2: Судный день 3D Отзывы о фильме «Терминатор 2: Судный день 3D»
Terminator 2: Judgment Day 3D Терминатор 2: Судный день 3D 2017 / США
8.7 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 8.6
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Отзывы о фильме «Терминатор 2: Судный день 3D»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Джеймс Кэмерон снимает, что называется «Редко, но метко». В копилке режиссёра за долгие годы деятельности не так много фильмов, но практически каждый из них в своё время становился настоящей революцией в кинематографе. А начиналась история именно с «Терминатора». В 1984 году ещё начинающий Кэмерон, после полного провала своего дебюта под названием «Пиранья 2: Нерест» лично написал сценарий и снял фильм о роботе из будущего, посланном в прошлое убить мать…

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Антон Скляров 22 февраля 2017, 01:57
Оценка
Смотрел этот фильм мелким в кинотеатре, а теперь пойду с сыном на этот же фильм спустя много лет 👍💪 здорово
22 февраля 2017, 01:57 Ответить
SKY 23 февраля 2017, 12:21
Оценка
🙏 🙏 🙏
23 февраля 2017, 12:21 Ответить
Виталий Кессель 16 мая 2017, 19:05
а есть смысл показывать ?
если так то объясните пожалуйста?))
просто идти ради в 3 D это глупо ,не то чтобы мне было жалко денег я сам обожаю терминатора ,но всё же зачем его показывать ?
16 мая 2017, 19:05 Ответить
Денис Гринёв 16 июня 2017, 22:16
в ответ на сообщение Виталий Кессель от 16 мая 2017, 19:05
ну настольгия
16 июня 2017, 22:16 Ответить
Иванна Белякова 19 августа 2017, 16:36
в ответ на сообщение Виталий Кессель от 16 мая 2017, 19:05
Оценка
Почему же глупо-то?! Я с детства поклонница этого фильма и теперь пойду с дочерью. Как и огромное количество людей. Глупо как раз рассуждать о смысле показа...
19 августа 2017, 16:36 Ответить
Oleg Klyuch 20 августа 2017, 09:28
я фанат арнольда он лучий ия пойду на кино супер кино терминатор круто
20 августа 2017, 09:28 Ответить
khaos11 22 августа 2017, 20:43
Жаль, что вкусное ощущение ностальгии (пофигу с каким переводом в детстве) гробит современный богомерзкий дубляж (ака Генезис). Уж лучше б в оригинале показывали. И так все наизусть знают.
22 августа 2017, 20:43 Ответить
Рустам Хасьянов 24 августа 2017, 13:50
Оценка
Смотрел не менее 20 раз,пойду смотреть не ради 3д,а от эффектабольшого экрана.
24 августа 2017, 13:50 Ответить
Ставрос Агрибальди 26 августа 2017, 20:50
Самые крутые моменты когда девушка терминатор за рулём и Арни пожарных напугал на встречке))
26 августа 2017, 20:50 Ответить
Андрей Белый 27 августа 2017, 18:16
что за дебильный перевод,не терминировать , а ликвидировать, я миллион раз смотрел терминатор 2, с разным дубляжом, ниде небыло терминировать, и разницы между 3D и 2D изображением почти никакой нет, и ради показа в кинотеатре могли показать режиссерскаую версию а не обычную
27 августа 2017, 18:16 Ответить
SKY 29 августа 2017, 00:25
Оценка
Классика)
29 августа 2017, 00:25 Ответить
Роберт Сибгатуллин 30 августа 2017, 18:41
в ответ на сообщение Ставрос Агрибальди от 26 августа 2017, 20:50
Девушка терминатор в третьей части
30 августа 2017, 18:41 Ответить
Леонид Броневой 31 августа 2017, 13:54
в ответ на сообщение khaos11 от 22 августа 2017, 20:43
Оценка
А я про генезис как страшный сон забыл, мне норм зашёл дубляж - необычно. По новому смотрится (сам тоже смотрел всегда с одноголосым). Дубляж я воспринимал как качество - ведь дубляж сложнее одноголосового перевода, погружаемость больше (если конечно забыть про генезис).
31 августа 2017, 13:54 Ответить
Леонид Броневой 1 сентября 2017, 04:36
в ответ на сообщение Андрей Белый от 27 августа 2017, 18:16
Оценка
Да ничего страшного - все уже и так знают что такое Терминатор. В наш язык уже многие английские слова без перевода проникли и прижились. Не согласен - очень даже есть, я лично ходил в кинотеатр 30 го на Т2 3Д- в 3д он намного круче, свежей, чётче, живей, обьёмней. Эффект погружения увеличивается в разы. Насчёт режиссёрской соглашусь.
1 сентября 2017, 04:36 Ответить
kamil.jkam 28 октября 2019, 20:23
-это самый лучший боевик детства, тем кому не нравится, близко нельзя подходить к тем кто любит этот фильм..!!
28 октября 2019, 20:23 Ответить
a9030863666 6 октября 2022, 20:28
Никто не смотрел? Может интересный фильм кто нибудь знает? И актер какой то неизвестный. Черт его знает эти новинки стоит смотреть или нет..
6 октября 2022, 20:28 Ответить
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