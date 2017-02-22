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Джеймс Кэмерон снимает, что называется «Редко, но метко». В копилке режиссёра за долгие годы деятельности не так много фильмов, но практически каждый из них в своё время становился настоящей революцией в кинематографе. А начиналась история именно с «Терминатора». В 1984 году ещё начинающий Кэмерон, после полного провала своего дебюта под названием «Пиранья 2: Нерест» лично написал сценарий и снял фильм о роботе из будущего, посланном в прошлое убить мать…